Apertura Mercatini di Natale a Gressoney-La-Trinité

Gressoney-La-Trinité si prepara a vivere la magia del Natale con l’inaugurazione di Wienhacht Märt, i Mercatini di Natale, che si terranno ogni sabato dal 30 novembre al 4 gennaio nella suggestiva cornice di Piazza Tache. Questo evento offrirà ai visitatori un'esperienza unica, in cui sapori, tradizioni e atmosfere natalizie si intrecciano, creando un'atmosfera di calore e accoglienza.

Le 15 bancarelle allestite nella piazza proporranno una ricca selezione di prodotti agroalimentari locali, come formaggi, salumi, mieli e dolci tipici, oltre a oggetti di artigianato tradizionale valdostano, ideali per chi cerca regali autentici e di qualità.

Per i più piccoli, la Casa di Babbo Natale rappresenta una delle principali attrazioni. Qui, i bambini potranno incontrare il simpatico vecchietto vestito di rosso e vivere momenti magici, mentre il suo sguardo benevolo accompagna l'entusiasmo del Natale. Nel frattempo, le note della musica folkloristica, offerte dal gruppo Walser Blaskapelle, arricchiranno l’ambiente con suoni tipici della tradizione montana, creando una melodia che riempie l’aria di gioia e serenità.

L'Ecomuseo Walser, uno dei luoghi di maggior interesse culturale della zona, rimarrà aperto durante l'evento, offrendo visite guidate alle ore 10:30 e 11:30. Un’occasione unica per scoprire le radici della cultura Walser e conoscere la storia di questi montanari che, da secoli, vivono in simbiosi con le valli alpine.

Sabato 7 dicembre sarà una giornata particolarmente ricca di eventi. Alle 17:45, il gruppo folkloristico di Gressoney offrirà una spettacolare esibizione che rivivrà le tradizioni della comunità locale attraverso la musica e la danza. In serata, alle 21:15, nella suggestiva cornice della chiesa parrocchiale, i Trouveur Valdotèn regaleranno un concerto di musica tradizionale natalizia, un appuntamento da non perdere per chi vuole riscoprire le sonorità tipiche della Valle d’Aosta.

I Mercatini di Natale di Gressoney-La-Trinité rappresentano una vera e propria celebrazione della tradizione e dello spirito natalizio. Con la bellezza dei suoi paesaggi montani, l’atmosfera accogliente e la ricchezza delle sue tradizioni, questo evento è l’occasione perfetta per immergersi nell'incanto delle festività e scoprire uno dei luoghi più affascinanti della Valle d’Aosta.