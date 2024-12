Fuga d'azione a Gressoney: con il furgone rubato finisce nel torrente, ladro ruba un'auto e scompare

Era poco prima dell'alba quando il caos ha invaso la quiete del piccolo comune di Gressoney-La-Trinité. Intorno alle 4.30 di questa mattina, un ladro, evidentemente deciso a non farsi fermare da nulla, ha rubato un furgone a Perloz, un paese della bassa valle del Lys, con l'intento probabilmente di mettere a segno qualche colpo. L’uomo, però, non aveva fatto i conti con la fortuna, che in quel momento sembrava essergli avversa. Durante il tragitto verso Gressoney-La-Trinité, ha perso il controllo del veicolo, che, come una scheggia impazzita, ha finito la sua corsa direttamente nel torrente Lys, sprofondando tra le acque gelide e scure.

Nonostante l’incidente, il ladro non ha perso un attimo e, con un sangue freddo sorprendente, è riuscito a uscire dall’abitacolo, apparentemente illeso. Ma la sua determinazione non si è fermata lì. Non passava neanche un minuto che, approfittando di un momento di confusione, ha visto un’altra opportunità. A poca distanza, infatti, un’auto parcheggiata, appartenente a un residente del paese, gli è sembrata un obiettivo perfetto. Con una rapidità quasi incredibile, è riuscito a salire a bordo della nuova vettura e, senza indugi, si è lanciato a tutta velocità verso la valle, fuggendo nel cuore della notte.

I carabinieri, tempestivamente allertati, hanno dato il via alle ricerche. Ma la scena che si era appena consumata sembrava una fuga degna di un film d’azione, tra il furgone abbandonato nel torrente e l’uomo che sfrecciava lontano, in cerca di nuove vie di scampo. Il sindaco di Gressoney-La-Trinité, Alessandro Girod, ha poi commentato l’efficienza dell’intervento dei vigili del fuoco, che, con prontezza, hanno rimosso il furgone dal torrente, senza causare disagi alla viabilità. “Il loro intervento è stato eccellente – ha dichiarato il sindaco – non abbiamo avuto grossi problemi con il traffico, nonostante l’arrivo in mattinata delle auto con gli sciatori diretti agli impianti di risalita.”

Le ricerche proseguono, ma l’incidente ha lasciato una scia di inquietudine, mentre la valle si prepara ad affrontare le ore successive, consapevole che a volte la realtà può essere anche più rocambolesca di una sceneggiatura d’azione. I carabinieri sono al lavoro per rintracciare il ladro, e la tranquillità di Gressoney-La-Trinité, per quanto indifferente all’accaduto, resta comunque scossa dall’audacia di un furto che ha del leggendario.