L’eredità di Émile Chanoux

Nell’ambito dell’80° della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia è in programma per venerdì 10 maggio 2024, alle ore 16.00, nel Salone Maria Ida Viglino di Palazzo regionale ad Aosta il primo degli eventi organizzati in ricordo dell’anniversario della morte di Emile Chanoux, avvenuta il 18 maggio del 1944: il convegno dal titolo “Émile Chanoux 1906 – 1944: una vita, un pensiero, un’eredità”.

In occasione dell’anniversario, il Presidente della Regione sottolinea come il ruolo di Chanoux sia stato determinante per la “causa valdostana”, sia per il suo intervento nella lotta di liberazione sia per il suo impegno in favore della cultura valdostana, così come per la tutela e la valorizzazione delle minoranze in un concetto di Europa federalista delle Regioni. Ad introdurre l’appuntamento dedicato alla memoria del notaio valdostano ucciso in carcere durante la Resistenza sarà la Rettrice dell’Università della Valle d’Aosta, Manuela Ceretta. A seguire gli interventi di Fabio Zucca, Filippo Maria Giordano e Roberta Mira, che profileranno il pensiero di Chanoux nel contesto storico e sociale in cui è vissuto e ha militato: dalla sua coscienza politica autonomista alla sua militanza antifascista:

Fabio ZUCCA Émile Chanoux: dalla "piccola patria" agli Stati Uniti d'Europa

<wbr></wbr> Docente di Storia Contemporanea

<wbr></wbr> Università degli Studi dell’Insubria (Varese - Como)

Filippo Maria GIORDANO Uno sguardo oltre le Alpi, da Rovenaud all’Europa. Sussidiarietà, autonomia e federalismo nel pensiero di Émile Chanoux

<wbr></wbr> Docente di storia contemporanea,

<wbr></wbr> Link Campus University, Roma

Roberta MIRA Storia e memoria della Resistenza tra dimensione locale e nazionale

<wbr></wbr> Docente di Storia della comunicazione di massa

<wbr></wbr> Università degli studi di Bologna

Le conclusioni del pomeriggio dedicato a Chanoux saranno a cura di Corrado Binel, in rappresentanza dell’Istituto Storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta.

Si ricorda inoltre che tra giovedì 16 e sabato 18 maggio, il Comune di Valsavarenche a ospiterà il dibattito sul federalismo globale e contemporaneo nel seminario accademico “Colloques Fédéralistes – Sur les traces d’Émile Chanoux”, che si terrà presso l’Hostellerie du Grand Paradis a Valsava-renche, con la partecipazione di studiosi ed esperti internazionali

Mentre sabato 18 maggio, alle ore 11.30, l’80° anniversario della morte di Emile Chanoux per mano dei nazifascisti sarà ricordato a Rovenaud, suo villaggio natale, con la posa di una targa commemorativa presso il Museo della Resistenza e centro di documentazione "Émile Chanoux. Il sentiero dell'Europa”. (per informazioni e iscrizioni info@fondchanoux.org) .

Domenica 19 maggio 2024, alle ore 20.30, al Teatro Splendor di Aosta, la compagnia di teatro popolare “Le Digourdì” presenterà la lettura animata L’homme au CŒUR valdôtain - Le Digourdì présentent la vie d’Émile Chanoux”.

La serata sarà completata da un’altra novità assoluta, la presentazione da parte dell’associazione “Patoué eun Mezeucca”, che ha lo scopo di promuovere l’uso del Patois nella canzone popolare in Valle d’Aosta e nelle regioni limitrofe, del video-clip - girato in alcuni luoghi significativi come Trois Villes di Quart, Chesod di Antey-Saint-André e il Museo della Resistenza di Perloz - della versione in patois francoprovenzale valdostano del canto della Resistenza “Bella Ciao”.