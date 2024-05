portamilassù2024: inizia oggi la sesta edizione del concorso fotografico

Oggi, 6 maggio, ha inizio la sesta edizione del concorso fotografico “#portamilassù2024” grazie alla collaborazione tra l’ASSOCIAZIONE TERRITORI di Cuneo e la famiglia di Luca Borgoni.



Il photocontest è nato per mantenere vivo il ricordo e le passioni del giovane studente cuneese che l'8 luglio 2017 perse la vita in seguito ad un tragico incidente sul Cervino. Il ragazzo amava la montagna vissuta in prima persona e la fotografia intesa come strumento per immortalare emozioni e paesaggi naturali.



Il concorso si concluderà alle ore 24:00 dell’8 luglio 2024.



La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli amanti della fotografia. La piattaforma di riferimento sarà Instagram.



Le immagini dovranno raccontare il paesaggio montano ed, eventualmente, le sue peculiarità sportive (trekking, trail, sci d'alpinismo e snowalp) tanto amate da Luca. I partecipanti potranno sottoporre al concorso un numero illimitato di immagini e/o Reels attraverso la pubblicazione degli stessi sui propri profili utilizzando l'hashtag #portamilassù2024. Gli scatti ed i filmati dovranno essere di proprietà dei partecipanti e non dovranno ledere in alcun modo diritti di terze parti e dovranno contenere, se possibile, l'indicazione del luogo immortalato.





30 fotografie e 1 Reel entreranno in finale dopo essere state scelte da un’apposita giuria. A ciascun autore verrà consegnato un fotolibro contenete gli scatti commentati con frasi tratte dal libro PORTAMI LASSU’.



Il concorso ha fatto registrare, nel corso degli anni, un interesse crescente ed un aumento di livello e bellezza degli scatti in gara. Migliaia le fotografie postate con il tag dedicato. Grande il coinvolgimento da parte di decine e decine di fotografi del nord Italia. Si è creata una sorta di rete tra amanti della montagna e della bellezza della natura.



La premiazione è diventata l’occasione per conoscersi di persona e ricordare Luca attraverso la meraviglia dei paesaggi montani accompagnata dalla musica e dalle parole tratte dal libro a lui dedicato.



Durante la cerimonia di premiazione verranno indicati i 5 finalisti a cui verranno assegnati premi tra cui un soggiorno e prima colazione per due persone a Cervinia, soggiorno in riviera ligure offerto dal media partener targatocn, buoni Salewa, dolci offerti dalla storica pasticceria Arione, invito presso Torii restaurant di Cuneo e tante altre sorprese.