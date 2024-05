Premio Artistico-Letterario Myo-Sotis: Celebrando l'Arte e la Scrittura

Organizzato dallo Spazio Artistico Culturale Myo-Sotis di Rorà, in collaborazione con il Gruppo Letterario-Artistico di Pinerolo, l'evento si distingue per la sua dedizione alla promozione dell'arte e della letteratura, abbracciando il tema universale del "Lo scorrere del tempo".

Una Diversità di Espressione

Il premio offre una piattaforma per una vasta gamma di espressioni artistiche e letterarie, suddivise in sezioni mirate a valorizzare il talento in molteplici forme:

Sezioni Poesia:

Sez. A - Poesia in lingua italiana: Gli artisti sono invitati a inviare fino a due poesie, ciascuna composta da un massimo di 45 versi.

Sez. B - Poesia in vernacolo: Questa sezione permette agli autori di esplorare la ricchezza linguistica locale, con un massimo di due poesie in vernacolo, accompagnate da una traduzione in italiano.

Sezione Racconto:

Sez. C - Racconto in lingua italiana: I partecipanti possono far fluire la loro narrativa attraverso un racconto che non superi le quattro cartelle formato A4.

Sezione Fotografia:

Sez. D: Gli amanti della fotografia sono incoraggiati a catturare il tempo attraverso l'obiettivo della loro macchina fotografica, con la possibilità di presentare fino a quattro opere, ciascuna con una dimensione massima di 30 x 40 cm.

Partecipazione e Premiazione

La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di arte e letteratura che desiderano condividere la propria visione del tempo. È possibile partecipare a più sezioni, purché venga versata la relativa quota di iscrizione.

La scadenza per l'invio dei lavori è fissata per il 31 maggio 2024, con la raccomandazione di far fede al timbro postale di partenza.

La premiazione, un momento culminante di celebrare il talento e l'ispirazione, avverrà il 20 luglio 2024 presso il Centro Turistico di Rorà, dove i primi tre classificati di ogni sezione riceveranno riconoscimenti speciali, tra cui diplomi, stampe, coppe, libri e quadri.

Ulteriori Informazioni

Per ulteriori dettagli sul concorso e sulle modalità di partecipazione, è possibile contattare direttamente gli organizzatori attraverso i seguenti canali:

Telefono: 329-1250191

Email: marinaernesta56@gmail.com

Il Premio Artistico-Letterario Myo-Sotis si impegna a garantire una piattaforma inclusiva e stimolante per gli artisti emergenti e consolidati, offrendo un'opportunità unica di esplorare il tempo attraverso la lente dell'arte e della creatività.