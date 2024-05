‘SALVARSI’, la mostra coraggiosa di Idana Vignolo da Lilium

Idana Vignolo, già presente in Galleria lo scorso ottobre per la sua mostra che ha coinvolto attivamente le scuole di Perosa, torna con una personale carica di significati sociali e tematiche umanitarie. Nella precedente esposizione, Idana ha collaborato con le classi della scuola primaria "Cirillo Gouthier" in laboratori creativi, dimostrando il suo impegno e la sua passione per l'educazione e la formazione, ambito dal quale proviene professionalmente.

Artista torinese trapiantata nelle nostre Valli, Idana si distingue per la sua capacità di esplorare le profondità dell'animo umano attraverso un tratto semplice e infantile, e un uso accentuato dei colori. La mostra "SALVARSI" è un inno alla speranza di un futuro migliore, un messaggio rivolto alle generazioni future affinché trovino il modo di salvare il nostro pianeta dalle guerre devastanti e dal degrado ambientale e sociale.

"SALVARSI" è più di una mostra; è un appello urgente e poetico che affronta temi cruciali come l'ecologia, il lavoro e il capitalismo sfrenato. In un momento storico in cui il cambiamento climatico e le disuguaglianze sociali sono al centro del dibattito globale, le opere di Idana Vignolo offrono una riflessione profonda e stimolante. Attraverso il suo stile unico, Idana invita gli spettatori a considerare le conseguenze delle loro azioni sul pianeta e sulla società, proponendo al contempo una visione di speranza e responsabilità collettiva.

Le opere esposte sottolineano l'importanza di un impegno condiviso per la salvaguardia dell'ambiente e dei valori umani fondamentali, trasmettendo un messaggio potente e universale che risuona particolarmente forte in questo periodo di sfide globali.

La mostra sarà aperta nei weekend: il sabato dalle 15:00 alle 18:00 e la domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00. L'ingresso è libero.