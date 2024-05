Convegno sulla corsa in montagna, trail e sci di fondo a Fénis

Tito Tiberti : Assistente Coordinatore Tecnico FIDAL e Tecnico IV livello CONI, con una specializzazione in fondo e mezzo fondo. Tiberti è noto per aver gestito le squadre di marcia e maratona alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il suo intervento verterà sull’evoluzione dell’atleta dall’età giovanile alla maturità agonistica.

Paolo Germanetto: Commissario Tecnico della nazionale di corsa in montagna, trail e ultradistanze. Germanetto si concentrerà sull’allenamento specifico per gli atleti U20 nella corsa in montagna, offrendo spunti e tecniche avanzate per migliorare le prestazioni dei giovani corridori.