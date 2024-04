Inaugurazione del Santuario Madonna delle Nevi di Machaby

Il cuore della Valle d'Aosta, avvolto dalle maestose vette delle Alpi, si appresta a vivere un momento di profonda commozione e di rinascita spirituale. Domenica 5 maggio 2024, alle ore 10:00, presso il suggestivo Santuario Madonna delle Nevi di Machaby, avrà luogo un evento tanto atteso quanto meraviglioso: l'inaugurazione del Santuario di Notre-Dame aux Neiges.

L'atmosfera di festa e di rinnovamento sarà resa ancora più solenne dalla presenza di S.E. Monsignor Franco Lovignana, Vescovo di Aosta, che presiederà la celebrazione eucaristica. È un momento di unione e di gratitudine per l'intera comunità valdostana, un'occasione per celebrare la bellezza della fede e dell'arte, incarnate nell'opera di restauro e valorizzazione di questo luogo sacro.

L'importanza di questo momento risiede non solo nella celebrazione religiosa, ma anche nel lungo e impegnativo percorso che ha portato al suo compimento. Un percorso iniziato nel 2021 e giunto alla sua realizzazione nel 2023, grazie all'instancabile impegno di numerosi attori coinvolti.

Fondamentale è stato il contributo della Fondazione CRT, che con il suo bando "Santuari e Comunità - Storie che si incontrano", ha dato il via alla progettazione del restauro, assegnando un generoso contributo di 225.000 €. Un gesto di generosità che ha trovato eco anche nella Diocesi di Aosta, beneficiaria di finanziamenti dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, per un totale di oltre 610.000 €. Il sostegno del Comune di Arnad, con un contributo di 30.000 €, ha ulteriormente consolidato il progetto.

Ma il successo di questa impresa va oltre il mero finanziamento. È il risultato di un'ampia sinergia di competenze e di passione, incarnate nei restauratori e nelle ditte valdostane che hanno lavorato con dedizione e professionalità. Dal rifacimento delle coperture al restauro dei materiali lapidei, dall'intervento strutturale al recupero delle antiche pitture settecentesche, ogni dettaglio è stato curato con attenzione e rispetto per la storia e la tradizione del luogo.

Non solo restauro, ma anche innovazione e inclusione: grazie al finanziamento della Fondazione CRT, sono stati realizzati servizi igienici per persone con disabilità e predisposte attività di valorizzazione e comunicazione, coinvolgendo associazioni locali e oratori. Un progetto che guarda al futuro, promuovendo la fruizione e la conoscenza di questo luogo di bellezza e spiritualità.

L'inaugurazione del Santuario Madonna delle Nevi è dunque un momento di gioia e di gratitudine, un tributo alla fede e alla cultura che caratterizzano la Valle d'Aosta.

È l'inizio di un nuovo capitolo nella storia di questo luogo sacro, un invito a scoprire e custodire la bellezza che ci circonda, nella natura come nell'arte, nell'inno -vazione come nella tradizione.

Domenica 5 maggio, unisciti a noi per celebrare insieme questa straordinaria rinascita, per rendere omaggio alla Madonna delle Nevi e per lasciarci ispirare dalla sua eterna luce. L'inaugurazione del Santuario di Notre-Dame aux Neiges è un momento di incontro e di speranza, un messaggio di amore e di pace che risuona tra le vette delle nostre montagne e nei cuori di tutti coloro che credono nella bellezza e nella forza della fede.