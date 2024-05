Venerdì 17 maggio alle 18.00, in occasione della Giornata internazionale contro l’omobitransfobia, Arcigay Valle d’Aosta propone l’incontro “Se l’odio viene da dentro: omobitransfobia interiorizzata e minority stress”, organizzato in collaborazione con gli Ordini regionali degli Psicologi e degli Assistenti sociali, con il Patrocinio del Comune di Aosta e dell’Ausl Vda, presso la sala dell’Hôtel des États, in piazza Chanoux ad Aosta.

L’omobitransfobia racchiude ogni pregiudizio e stereotipo verso la comunità LGBTQIA+, manifestandosi in molti modi, dal disagio al disgusto, con disprezzo e rabbia, fino all’odio o alla violenza. Ogni discriminazione, grande o piccola che sia, concorre a creare in ogni minoranza una forma di sofferenza e disagio chiamata minority stress.

Quando questo stesso odio arriva da dentro, invece, abbiamo a che fare con l’omobitransfobia interiorizzata, un fenomeno che compromette la vita delle persone LGBTQIA+ e delle loro famiglie. Rifletteremo con gli psicologi Pier Luigi Gallucci e Davide Perrone e con l’Assistente Sociale Anna Jacquemet sulle conseguenze negative che l’omobitransfobia interiorizzata alimenta nella vita sociale, lavorativa e psicologica di chi non si accetta e di chi non riesce più a volersi bene e ad amarsi per ciò che è.

È fondamentale contribuire alla consapevolezza di questi temi e ragionare sulle soluzioni da attuare per arginare questo fenomeno comune, in modo da aiutare, nel lavoro terapeutico e a livello sociale, qualsiasi persona che presenta stigma interiorizzato ed è vittima di minority stress.