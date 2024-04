Successo e competizione sotto la pioggia: Penultima tappa del Concours Régional Batailles de Reines

Nonostante una giornata fredda e piovosa, l'atmosfera era carica di eccitazione e tensione mentre 134 bovine si sfidavano per ottenere uno dei 12 ambiti posti disponibili per la Finale Regionale del 67° Concours Régional Batailles de Reines.

Divise in tre categorie, con 40 bovine di prima categoria, 45 di seconda e 49 di terza, le contendenti si sono battute con grinta e determinazione sul terreno di Pollein, sotto lo sguardo attento degli allevatori e degli appassionati.

Il podio della categoria di prima ha visto trionfare ARIZONA di Diego Perrin di Quart, seguita da IENA e JACOBY, di Davide e Michel Squinabol di Pollein, rispettivamente.

Nella categoria di seconda, è stata BRACHAL di Ronny Vial di Nus a primeggiare.

Nella terza categoria la vittoria è andata a MIRAGE di Michel Fragno di Pollein, con Giulio Borney che si è distinto al secondo, terzo e quarto posto con le sue reines VELENO, GREUNZE e FARCA.

Ma la competizione non è stata solo per la gloria; c'era anche la sfida per il titolo di bovina più pesante, conquistato da ZIGANNE con i suoi imponenti 772 Kg.

Con la penultima tappa conclusa, tutti gli occhi sono ora puntati sull'ultimo appuntamento di primavera, che si terrà a Villeneuve il prossimo 5 maggio.

Chi si aggiudicherà gli ultimi posti disponibili per la Finale Regionale? L'attesa è palpabile, mentre gli allevatori affilano le strategie e le bovine si preparano per l'ultimo scontro prima della grande sfida finale.