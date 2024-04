Batailles de Reines: A Gignod una giornata di successi e riconoscimenti

Il recente appuntamento delle Reines di Gignod ha portato grande entusiasmo e successo per le aziende agricole partecipanti, con Briganda, Merilyn e Nairobi che si sono aggiudicate i titoli nelle rispettive categorie.

Categoria 1: Briganda dell'Azienda agricola Verney

Nella categoria 1, Briganda dell'Azienda agricola Verney ha conquistato il titolo di Reina, dimostrando la sua eccellenza. In finale ha superato Fontana dei Freres Cuneaz, mentre in semifinale ha vinto contro Gitane di Grimod Davide. Anche Miracle, sempre dell'Azienda agricola Verney, si è qualificata al quarto posto.

Categoria 2: Merilyn di Grimod Davide

Il titolo di Reina della categoria 2 è stato assegnato a Merilyn di Grimod Davide. Al secondo posto si è piazzata Bambola di Avoyer Castellan. Ballarina dei Freres Cuneaz e Marquisa di Henriet Edy si sono qualificate rispettivamente al terzo e quarto posto.

Categoria 3: Nairobi dei Freres Cuneaz

Nella categoria 3, Nairobi dei Freres Cuneaz si è aggiudicata il titolo di Reina, seguita da Scintilla dell'Azienda agricola Verney. Al terzo e quarto posto si sono collocate Forza dei Freres Brumin e Eclair di Pomat Claudio.

Durante la giornata, la bovina più imponente è stata Fontana dei Freres Cuneaz, con i suoi 711 kg, dimostrando la solidità e la salute degli animali della zona.

L'appuntamento successivo è già fissato per giovedì 25 aprile a Challand-St-Victor, dove si potranno ammirare nuovamente le magnifiche bovine e l'abilità degli allevatori. Un'occasione per continuare a celebrare la tradizione e l'eccellenza dell'allevamento in Valle d'Aosta.