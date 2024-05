Bando PSR per gli investimenti in agricoltura

In relazione al bando dell’intervento 4.1.1.- Next Generation EU del Programma di sviluppo rurale 2014/22 finalizzato a sostenere gli investimenti nelle aziende agricole, è stata introdotta la modalità di valutazione dei costi semplificati anche per le spese inerenti all’impianto e il reimpianto di meleti. La procedura, sulla scia di quelle già previste per altre tipologie di spese, intende perseguire l’obiettivo di una sempre maggiore semplificazione delle pratiche burocratiche a vantaggio degli utenti.

Destinatari degli aiuti del bando sono le aziende agricole in forma singola o associata, attive nel settore primario e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. L’intensità degli aiuti, concessi in conto capitale, è pari al 50% delle spese ammesse (60% se si tratta di interventi collettivi o se i beneficiari sono giovani agricoltori).

Il bando completo e i modelli per inoltrare le domande sono reperibili sul sito istituzionale della Regione, nelle sezioni tematiche Agricoltura e Europa, all’indirizzo https://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014-20/Bandi_aperti_misure_strutturali/investimenti_aziendali_4_1_1_i.aspx dove ora è possibile consultare anche lo schema per la determinazione dei costi inerenti i meleti.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 di lunedì 20 maggio 2024 e che gli investimenti devono essere realizzati e rendicontati entro il 28 giugno 2025.