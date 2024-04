La viticoltura valdostana in vetrina alla Fiera nazionale “Vinum”

La viticoltura valdostana sarà di nuovo presente all’evento Vinum, nel centro storico della città di Alba, durante l’intera durata dell’evento: dal 25 al 28 aprile, il 1° maggio e il 4 e 5 maggio prossimi.

La Regione sarà rappresentata dal Consorzio Vini Valle d’Aosta che, grazie anche ai sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS) Valle d’Aosta, promuoverà e offrirà in degustazione i vini di 17 produttori: Cave Mont-Blanc, Maison Vevey Albert, La Source, Château Feuillet, Di Francesco e Gasperi, Grosjean Vins, Lo Triolet, Institut Agricole Régional, Cave des Onze Communes, La Crotta di Vegneron, Cave Gargantua, Les Crêtes, Di Barrò, Maison D&D, Château Vieux e Dino Bonin.

Vini e prodotti valdostani avranno una loro vetrina anche in occasione di una presentazione dedicata nel ricco programma di eventi predisposto per la manifestazione. Sabato 27 aprile, alle ore 14.30, nella Sala Beppe Fenoglio, il Consorzio presenterà “La Valle d’Aosta in un bicchiere – il meglio dei vini di alta quota”, una degustazione di alcuni vini DOC scelti per offrire una panoramica delle peculiarità delle diverse zone e dei diversi vitigni, in un percorso che copre l’intera regione: Muscat Chambave, Donnas, Petite Arvine, Fumin e Blanc de Morgex et de La Salle Spumante. La degustazione sarà accompagnata da assaggi dei prodotti di eccellenza del territorio curati dall’Unione Cuochi Valle d’Aosta.

La partecipazione della Regione rientra nel quadro dell’accordo di collaborazione avviato con l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo bianco di Alba, che organizza questa manifestazione, e con gli altri partner rappresentanti di diversi enti della zona delle Langhe, Monferrato e Roero.