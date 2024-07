Sviluppo di attività extra-agricole, 623.000 € per l’acquisto di arredi e attrezzature

In risposta al bando del GAL Valle d’Aosta, rivolto alle microimprese del territorio, sono state presentate ben 39 domande di contributo. La graduatoria è stata approvata il 19 luglio scorso dal Comitato direttivo e sono 31 gli interventi che verranno finanziati, per un importo totale degli investimenti di 1.247.024,00 € e un contributo del 50% a fondo perduto, pari a 623.512,00 €, provenienti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022.

La maggior parte delle iniziative finanziate riguarda l’ambito della micro-ricettività e della somministrazione, in particolare la creazione o l’implementazione dei servizi offerti alla clientela da parte di affittacamere, Case Appartamenti per Vacanze, rifugi, agriturismi e ristoranti. Non mancano, inoltre, interventi nell’ambito delle attività di produzione artigianale, con l’acquisto di macchinari da pasticceria, gelateria e falegnameria, volti alla valorizzazione dei prodotti e delle materie prime locali.

Altri investimenti contribuiranno, invece, alla diversificazione dell’attività delle aziende agricole, attraverso l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica destinata alla vendita e l’acquisto di attrezzature per la manutenzione del verde e delle strade.

I beneficiari dei contributi avranno ora 6 mesi di tempo per la realizzazione degli interventi. “Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto – dichiara il Presidente del GAL, Camillo Rosset – insieme ai membri del Comitato direttivo e con il supporto dello staff del GAL, abbiamo cercato di dare la maggior visibilità possibile alle opportunità offerte dal bando, e le aziende del territorio hanno risposto positivamente. Si tratta, infatti, di piccoli importi che hanno però permesso di soddisfare esigenze puntuali manifestate dalle imprese partecipanti per migliorare la propria attività.”

Le iniziative finanziate sono estremamente diversificate e coinvolgono tutti i principali settori produttivi in cui operano le microimprese valdostane. Per conoscere il dettaglio degli interventi che verranno realizzati, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del GAL, al link https://www.gal.vda.it/progetti-approvati/.

Il bando appena concluso è stato l’ultimo della programmazione 2014-2022; i prossimi, relativi al nuovo periodo di programmazione 2023-2027, saranno pubblicati nel corso del 2025.