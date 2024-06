La solidarietà di Confagricoltura alle zone e alle comunità colpite dal maltempo

"Notte d'inferno dalla Valle d'Aosta all'Alto Canavese, nubifragi, chicchi di grandine come albicocche, frane e comuni isolati" - così ha descritto la situazione il neo Presidente di Confagricoltura Torino, Gian Luigi Orsolani. In una dichiarazione accorata, Orsolani ha espresso solidarietà alle popolazioni colpite, con un pensiero particolare rivolto agli allevatori e agricoltori della regione.

"Ci stringiamo intorno alle popolazioni colpite, in particolar modo vicino ai nostri allevatori e agricoltori," ha dichiarato Orsolani, sottolineando l'impatto devastante che il maltempo ha avuto su chi lavora la terra e alleva il bestiame. Le violente condizioni meteorologiche hanno messo in ginocchio molte aziende agricole, causando danni ingenti alle coltivazioni e alle infrastrutture rurali.

La coordinatrice di Confagricoltura Valle d'Aosta, Morena Danna, ha aggiunto il suo messaggio di sostegno, evidenziando la fragilità del settore agricolo della regione. "Ancora una volta è messo a dura prova il settore agricolo del nostro fragile territorio; da tempo sui tavoli di lavoro portiamo la necessità di ricercare strumenti adeguati per combattere il continuo cambiamento climatico," ha affermato Danna, riferendosi ai vari fenomeni estremi che sempre più spesso colpiscono la Valle d'Aosta, come gelate tardive, siccità e alluvioni.

Morena Danna ha concluso il suo intervento con un messaggio di vicinanza e supporto alle aziende agricole colpite. "Esprimo vicinanza alle aziende agricole colpite cui assicureremo tutto il sostegno possibile," ha detto, impegnandosi a fornire l'assistenza necessaria per aiutare le imprese a riprendersi e a superare questo difficile momento.

Confagricoltura ha ribadito la necessità di adottare misure concrete e tempestive per fronteggiare l'emergenza climatica e le sue conseguenze devastanti sul settore agricolo. L'organizzazione sta lavorando attivamente per mettere in atto strategie di lungo termine che possano offrire maggiore resilienza alle aziende agricole, proteggendo al contempo l'economia rurale e il patrimonio naturale della regione.

Tra le proposte in discussione ci sono l'implementazione di nuovi sistemi di irrigazione, la creazione di infrastrutture per la gestione delle emergenze climatiche e il rafforzamento delle reti di supporto per gli agricoltori. Confagricoltura sta inoltre cercando di sensibilizzare le istituzioni sull'importanza di investire in ricerca e sviluppo per trovare soluzioni innovative che possano mitigare gli effetti del cambiamento climatico.

La devastante ondata di maltempo che ha colpito la Valle d'Aosta e l'Alto Canavese rappresenta un duro colpo per il settore agricolo, già provato da numerose sfide. Tuttavia, la solidarietà e il supporto espressi da Confagricoltura, rappresentata da Gian Luigi Orsolani e Morena Danna, offrono un raggio di speranza. La determinazione a trovare soluzioni e a sostenere le aziende agricole colpite è un segnale positivo per il futuro della regione e del suo settore agricolo.

Confagricoltura continuerà a lavorare instancabilmente per garantire che gli agricoltori e gli allevatori abbiano gli strumenti necessari per affrontare le difficoltà e costruire un futuro più sicuro e sostenibile per tutti.