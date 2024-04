Al via la campagna informativa sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0

La campagna di informazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 “Sicuri della nostra salute”, lo strumento che il servizio sanitario sta potenziando, con i fondi del PNRR, per migliorare l’assistenza. Esso contiene dati e documenti sanitari in sicurezza e permette al personale sanitario di consultarli ovunque, anche in situazioni di emergenza

In linea con quanto disposto dall’Autorità garante per la protezione dei dati personali, vi è la possibilità di opporsi all’inserimento automatico nel fascicolo dei dati e documenti sanitari generati da eventi clinici riferiti alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale prima del 19 maggio 2020.

E’ possibile esprimere la facoltà di opposizione fino al 30 giugno prossimo tramite il servizio "FSE - Opposizione al pregresso" disponibile on line nel Sistema Tessera Sanitaria (TS).

La campagna è realizzata dal Ministero della Salute, di concerto con il Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’economia e delle finanze, in collaborazione con le Regioni e Province autonome.

Al seguente link è possibile scaricare i materiali della campagna di comunicazione che le testate giornalistiche interessate possono eventualmente utilizzare: https://drive.google.com/<wbr></wbr>drive/folders/17CcEeU1aIeG3-<wbr></wbr>kPodra3pQXG9-V4WSwn?usp=<wbr></wbr>sharing