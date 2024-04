ASPETTANDO IL 25 APRILE

I due prossimi appuntamenti, inseriti nel programma dell'80° sono i seguenti:

23 aprile ore 20,30

Tzanté de Bouva di FENIS

Una serata organizzata, in collaborazione con la CGIL e il Comune di Fénis, in ricordo di Emile Lexert Milò, ucciso il 23 aprile 1944 durante un'azione di sabotaggio di una centrale elettrica nella Valtournenche. La storia del partigiano Milò sarà intrecciata dai racconti curati dalla sezione dell'ANPI locale per raccontare le idee dell'operaio della Cogne, figura di primo piano della Resistenza valdostana, e la musica del cantautore italiano Alessio Lega, rappresentante più coerente del canto sociale, in bilico fra canzone d’autore e riproposizione dei repertori storici, tanto da essere uno dei protagonisti del Nuovo Bella Ciao riallestito da Riccardo Tesi, spettacolo che, a due anni dal debutto, continua a girare il mondo.

24 aprile ore 9,00

Liceo Scientifico e Linguistico E. Bérard di AOSTA

Presentazione del progetto "Percorrendo la Resistenza" realizzato, per il terzo anno, con alcune classi dell’Istituzione Scolastica Eugenia Martinet, dell'’Istituzione Scolastica Innocenzo Manzetti e del Liceo Scientifico Bérard. A conclusione di un percorso di studio e di rielaborazione, le classi coinvolte si troveranno per parlare di genocidi e ricordare i giusti delle nazioni. Gli studenti ne condivideranno la memoria, attraverso musica e parole.