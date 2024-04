Mauro Caniggia Nicolotti presenta "Donne oltre le cime. Storie al femminile in Valle d'Aosta"

Evento da non perdere sabato 27 aprile alle 17.30, con la presentazione del libro di Mauro Caniggia Nicolotti "Donne oltre le cime. Storie al femminile in Valle d'Aosta".

Ad esempio, nei giornali sembrano emergere solo per caso, come lampi fugaci nella vastità delle pagine.

Alcune trovano spazio nei necrologi, non per la loro fama, ma per essere state luminose madri di famiglia o spose esemplari. Le vicende di istitutrici o suore fanno capolino, ma solo se decorate con premi o coinvolte attivamente in comitati benefici o patronati sociali.