Giornata della Terra 2024 sul tema dell’acqua

Il Forte di Bard si prepara ad accogliere, per il terzo anno consecutivo, un evento straordinario: la Giornata della Terra. Questa celebrazione, che unisce fino a un miliardo di persone in 193 paesi delle Nazioni Unite, si propone di celebrare il nostro pianeta e promuovere la sua salvaguardia, richiamando l'attenzione del pubblico su un impegno attivo per la Terra.

L'edizione di quest'anno vedrà la partecipazione di 821 alunni provenienti da diverse scuole primarie e secondarie di primo grado della Valle d'Aosta. Grazie al sostegno dell'Assessorato ai Beni e alle attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, dell'Assessorato allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione autonoma Valle d'Aosta e di CVA, l'evento promette di offrire un'esperienza indimenticabile e formativa per tutti i partecipanti.

L'apertura dell'evento è prevista per lunedì 22 aprile alle ore 9.30, con un caloroso benvenuto alle varie scuole nel padiglione appositamente allestito in Piazza d'Armi e il saluto delle autorità. Durante la giornata, gli alunni avranno l'opportunità di partecipare a una serie di attività di formazione e scambio interamente dedicate all'educazione ambientale e al tema centrale di quest'anno: l'acqua.

Attraverso giochi, laboratori e attività interattive, i partecipanti potranno esplorare il valore dell'acqua come fonte di vita e risorsa fondamentale per la nostra esistenza quotidiana. Inoltre, avranno il privilegio di assistere a uno spettacolo appositamente preparato per l'occasione dall'associazione culturale Leo Scienza di Bologna.

I laboratori didattici, realizzati in collaborazione con CVA, Staedtler e Isiltp di Verrès, offriranno agli studenti un'esperienza pratica e coinvolgente, arricchendo il loro apprendimento e stimolando la loro curiosità.

Ma le iniziative non si esauriscono qui. Le classi avranno anche l'opportunità di visitare due importanti mostre: Wildlife Photographer of the Year, giunta alla 59esima edizione, e Non c'è più tempo. L'emergenza climatica nelle immagini dell'Agence France-Presse. Quest'ultima sarà affiancata da un laboratorio sulle energie rinnovabili curato dagli studenti del Liceo indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica dell'Isiltp di Verrès, destinato agli alunni delle scuole medie.

Le due giornate si concluderanno con una merenda a base di prodotti del territorio e la consegna del gadget ricordo di quest'anno, un porta-merenda logato Forte di Bard.

Ornella Badery, Presidente dell'Associazione Forte di Bard, ha commentato entusiasta: "Le Giornate della Terra coniugano l'attenzione che il Forte di Bard pone da sempre al mondo della scuola e alle tematiche ambientali. La tematica scelta per questa edizione, l'acqua, ha consentito di rafforzare ulteriormente le collaborazioni con il mondo della scuola e dell'impresa".

Con questa iniziativa, il Forte di Bard dimostra ancora una volta il suo impegno verso l'educazione ambientale e il suo desiderio di sensibilizzare le nuove generazioni verso la tutela del nostro pianeta.