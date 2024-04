Cresta Kufner: intervento del Soccorso Alpino a soccorso di un alpinista francese

Il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto oggi intorno alle ore 12.00 alla Cresta Kufner per il recupero di un alpinista francese coinvolto da una scarica di sassi.

L'intervento è stato molto impegnativo per la quota (sopra i 4000 metri) e per la necessità di fare un allungo al verricello ed operare a 100 metri dall’elicottero. I tecnici SAV hanno portato l'infortunato in abitacolo e il medico dell'equipaggio ne ha disposto il trasporto in ospedale. Visitato e medicato in Pronto soccorso per trauma ad una mano, è stato dimesso.