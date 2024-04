Marchiando confermato alla presidenza dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Nel panorama delle istituzioni che operano nel campo del lavoro e della consulenza, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro riveste un ruolo di fondamentale importanza, garantendo competenza, professionalità e trasparenza nelle pratiche legate al mondo del lavoro.

Recentemente, il 5 aprile 2024, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Valle d’Aosta, delineando una nuova leadership per il triennio 2024/2027.Una delle figure di spicco che emerge da questo processo è Renato Virginio Giovanni Marchiando, confermato alla presidenza del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Valle d’Aosta. La sua riconferma rappresenta una testimonianza della fiducia riposta nella sua capacità di guidare e rappresentare al meglio gli interessi della categoria professionale.

Accanto a Marchiando, altri membri del Consiglio Regionale sono stati eletti e assegnati alle rispettive cariche, tra cui Julien Emile Enria come Segretario, Ionela Anca Rosu come Tesoriere, Xavier Cesal e Rita Di Francesco come Consiglieri. Questi professionisti sono chiamati a collaborare attivamente per garantire un servizio di consulenza efficace e di alta qualità, rispondendo alle esigenze e alle sfide del mercato del lavoro locale.Nel Collegio dei Revisori dei Conti, invece, il ruolo di Presidente è stato affidato ad Alessio Carlo Bertola, affiancato da Antonella Cestonaro e Tommaso Pession come Revisori. Il loro compito sarà quello di vigilare sull’integrità e la correttezza delle pratiche contabili e finanziarie dell’Ordine, assicurando la trasparenza e l’adeguatezza dei controlli interni.Questo rinnovo del Consiglio Regionale e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Valle d’Aosta rappresenta un momento cruciale per il settore della consulenza del lavoro nella regione, offrendo l’opportunità di consolidare le politiche e le strategie volte a promuovere il benessere e lo sviluppo del mondo del lavoro locale. Con una leadership forte e competente, e con un impegno costante verso l’eccellenza professionale, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro si conferma un punto di riferimento imprescindibile per i cittadini e le imprese della Valle d’Aosta.