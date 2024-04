In V Commissione: il punto sui lavori del nuovo ospedale Parini

Carlo Marzi, sul progetto esecutivo della fase 3 del quarto lotto funzionale del Programma di interventi del nuovo ospedale Parini. L'Assessore era accompagnato dai dirigenti dell'Assessorato e dell'Usl oltre che dai vertici della società Siv, la società partecipata dalla Regione che gestisce i lavori.

«Ad oggi - riferisce il Presidente della Commissione, Andrea Padovani (FP-PD) -, il programma in capo a Siv comprende cinque progetti strettamente coordinati fra loro: le centrali tecnologiche e gli scavi archeologici dell'area a est, i cui lavori sono in corso di esecuzione; il progetto dell'ospedale per acuti (corpo K) che sorgerà nell'area ad est del complesso ospedaliero, comprensivo della hall principale di accesso (corpo L) e dell'ampliamento, interrato, del "parcheggio Parini" (corpo P) che completa la terza fase; il progetto e la realizzazione degli arredi da realizzare senza soluzione di continuità nel corso della fase 3; il progetto preliminare delle fasi 4 e 5 che permettono di completare le opere edilizie del Programma nuovo ospedale Parini e che sono in corso di approfondimento e verifica.»

«In particolare - prosegue Padovani -, nella riunione odierna è stato illustrato il programma dei corpi K, L e P, il cui progetto esecutivo è in attesa di validazione finale da parte del Responsabile unico del procedimento incaricato dalla Siv. Dopo uno stop dovuto al ritrovamento di prestigiosi reperti archeologici che ha comportato una variante al progetto originario del 2014, il programma dei lavori ha avuto un nuovo impulso a seguito della risoluzione del Consiglio regionale approvata a maggio 2021, il cui mandato a Siv è stato affidato da una delibera della Giunta del settembre 2021. È da evidenziare come oggi, con la totale copertura finanziaria e il progetto esecutivo in fase di validazione, l’opera sia di fatto in procinto di entrare nella vera e propria fase realizzativa.»

«Il progetto del corpo K - aggiunge - prevede la valorizzazione dei ritrovamenti archeologici e la realizzazione dell'ospedale H24: vi troveranno posto il Pronto soccorso e le terapie intensive, le aree di degenza, i blocchi operatori con 9 sale operatorie H24. Il corpo L, cosiddetto hospital street, sarà il futuro ingresso del nuovo complesso ospedaliero e fa da collegamento tra la struttura esistente e la futura costruzione. Il corpo P, infine, rappresenta l'estensione del parcheggio interrato "Parini", distribuito in cinque piani interrati. Il cronoprogramma degli interventi prevede le seguenti tappe: primavera 2024 validazione e approvazione del progetto esecutivo per bandire la gara; durata dei lavori di circa 4 anni dalla data di consegna, coerente con la scelta di operare in cantiere sette giorni su sette e 24 ore su 24. Il costo dell'intervento è quantificato in 139 milioni 663 mila euro, al netto dell’Iva e dei costi accessori.»