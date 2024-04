Borsa di studio del Soroptimist Club VdA nell'ambito delle discipline Stem

Il Soroptimist International Club Valle d'Aosta, con il sostegno del Consiglio Valle, ha riaperto i termini del concorso per promuovere lo studio di materie scientifiche tra le giovani che si iscrivono ai corsi di laurea STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), attribuendo una borsa di studio del valore di 3mila euro a rimborso delle spese di iscrizione.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata alle ore 12 del 10 maggio 2024. Possono partecipare le studentesse residenti in Valle d'Aosta che frequentano il quinto anno di scuola secondaria di secondo grado, con un Isee-Universitario non superiore a 44mila euro e che intendono iscriversi, nell'anno accademico 2024-2025, ad un corso rientrante nelle discipline Stem. Inoltre, devono aver concluso l'anno scolastico 2022-2023 con una media dei voti non inferiore a 8/10.

I corsi di laurea STEM sono quelli appartenenti alle classi di laurea (L), laurea magistrale (LM) e laurea magistrale a ciclo unico di ambito matematico, fisico, chimico, biologico e biotecnologico, informatico, delle scienze ambientali e naturali, geologico, statistico, ingegneristico, dell'architettura.

Le candidate dovranno inviare una mail a valledaosta@soroptimist.it entro le ore 12 del 10 maggio, allegando il modulo di domanda e la documentazione richiesta che si trova al link https://www.soroptimist.it/club/valle-d-aosta/progetti-di-club/borsa-di-studio-stem-47762/

Una commissione valuterà le candidate attraverso un colloquio motivazionale; la borsa di studio è cumulabile con le borse universitarie della Regione autonoma Valle d'Aosta.