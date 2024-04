Leone Verde: L'Azienda Agricola che fa crescere la sostenibilità e l'inclusione sociale nella Valle d'Aosta

Nel cuore della magnifica Valle d'Aosta, tra le vette maestose delle Alpi, c'è un'azienda agricola che non solo produce latte e latticini di alta qualità, ma porta avanti una missione sociale di grande significato. Parliamo di Leone Verde, un'iniziativa nata dall'ingegno di Cesare Marques e sostenuta dalle cooperative sociali Leone Rosso e Biricc@, insieme a soci privati impegnati nel mondo agricolo e ristorativo della regione.

Leone Verde è molto più di una semplice azienda agricola. È un'azienda con una missione: quella di produrre, trasformare e commercializzare prodotti legati alla filiera del latte, mentre contemporaneamente si impegna nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Questa doppia anima, sociale e commerciale, è ciò che caratterizza Leone Verde, rendendolo un punto di riferimento non solo nell'ambito dell'agricoltura, ma anche nella promozione dell'inclusione sociale.

"Leone Verde -spiega Buratti, responsabile della nuova e coraggiosa iniziativa (nella foto) - non si limita a produrre latte e latticini. Guarda al futuro con progetti ambiziosi e sostenibili. Nel 2023, l'azienda ha avviato una stalla di 25 bovine nella suggestiva Valle del Gran San Bernardo e ha inaugurato il laboratorio di trasformazione 'Latteria Aosta'ad Aosta. Questo laboratorio è dotato di attrezzature all'avanguardia per la produzione di gelati, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari di alta qualità".

Ma ciò che rende davvero speciale Leone Verde è il suo impegno nell'inclusione lavorativa. Grazie alle cooperative sociali Leone Rosso e Biricc@, l'azienda offre opportunità di lavoro a persone svantaggiate, garantendo loro un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo. Attraverso laboratori occupazionali e programmi di formazione professionale, Leone Verde crea percorsi concreti per l'inserimento nel mondo del lavoro, contribuendo così a costruire una società più equa e solidale.

La Fattoria del Gelato, il nuovo progetto di Leone Verde, non è solo un punto vendita di gelati artigianali. È un'oasi di sostenibilità e gusto autentico. Utilizzando latte fresco proveniente dalle bovine della loro stalla e ingredienti locali, La Fattoria del Gelato promuove pratiche di allevamento tradizionali e rispettose dell'ambiente. Ogni cono di gelato diventa così un gesto di amore per la terra e di sostegno all'agricoltura locale.

Leone Verde non si ferma qui. Guarda già al futuro con progetti innovativi e sostenibili. Tra questi, l'avvio della produzione di yogurt e altri prodotti lattiero-caseari a km 0, e l'espansione della rete di punti vendita de La Fattoria del Gelato in tutta la Valle d'Aosta. Ma la vera ambizione dell'azienda va oltre il successo commerciale: è quella di creare un ambiente lavorativo equo, sostenibile e inclusivo, dove ognuno possa sentirsi parte di una grande famiglia che guarda al futuro con speranza e determinazione.

Leone Verde è molto più di un'azienda agricola. È un esempio di come sia possibile coniugare successo commerciale e responsabilità sociale, promuovendo la sostenibilità e l'inclusione in ogni aspetto dell'attività aziendale. Grazie alla sua visione audace e al suo impegno senza compromessi, Leone Verde sta tracciando la strada per un futuro migliore, non solo per la Valle d'Aosta, ma per l'intera comunità globale.