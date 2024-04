GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha approvato il contributo annuo di 7 mila e 920 euro a favore del Gruppo sportivo dei vigili del fuoco “G. Godioz” per l’esercizio 2023. Il gruppo sportivo favorisce l’esercizio dell’attività sportiva utile alla preparazione fisica dei vigili del fuoco e il mantenimento per coloro che abbiano raggiunto un adeguato grado di addestramento, nonché la divulgazione presso i giovani dell’attività sportiva svolta dal Corpo.

È stata approvata la modifica del Programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2024-2026 e del relativo elenco annuale per consentire l’intervento integrativo e manutentivo delle opere paravalanghe nel bacino del Merlo nel comune di Courmayeur.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata l’adesione della Struttura Analisi scientifiche, conservazione e progetto cofinanziati dell’Assessorato, in qualità di capofila, al progetto “MAIA – Meraviglie archeologiche invisibili delle Alpi”, nell’ambito del primo avviso per proposte progettuali del programma Interrreg VI-A Italia-Svizzera.

Inoltre, è stata approvata l’adesione della Struttura Analisi scientifiche, conservazione e progetto cofinanziati dell’Assessorato, in qualità di partner, al progetto “Ruralps – La rigenerazione delle architetture rurali alpine per la fruizione sostenibile del patrimonio materiale e culturale del territorio transfrontaliero”, nell’ambito del primo avviso per proposte progettuali del programma Interreg VI-A- Italia-Svizzera.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Sono state approvate le modalità applicative dell’articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2023, n. 27, che detta disposizioni per favorire il recupero delle liste d’attesa. L’atto regionale definisce gli standard di qualità per l’autorizzazione e l’accreditamento temporaneo di strutture sanitarie ospedaliere mono-specialistiche per l’esercizio di attività di chirurgia generale. Con l’approvazione di questo atto ed a seguito dell’autorizzazione e accreditamento della struttura privata mono-specialistica di Saint-Pierre, l’Azienda USL potrà stipulare convenzioni per lo smaltimento degli interventi di chirurgia generale relativi a pazienti in lista d’attesa al 31 gennaio 2024.

È stato, poi, approvato, su proposta degli Assessori allo Sviluppo economico, Formazione, Lavoro, Trasporti e mobilità sostenibile e agli Affari europei, Innovazione, PNRR e Politiche nazionali per la montagna, l’“Avviso pubblico per la presentazione da parte di organismi di formazione accreditati di progetti relativi a percorsi di formazione professionale. Formazione di base per operatori socio sanitari e referente dei servizi per anziani.” L’Avviso è indirizzato agli enti di formazione accreditati presenti sul territorio regionale, per la presentazione di progetti per l’attuazione dei corsi di formazione. La formazione è finanziata con fondi della Programmazione FSE+ 2021/2027, per un importo complessivo di 1 milione e 300 mila euro.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato il terzo bando relativo alla “Promozione investimenti in Valle d’Aosta – Accordi regionali per l’insediamento e lo sviluppo delle imprese”. Il bando seleziona programmi di investimento di rilevanza strategica con l’obiettivo della sottoscrizione di Accordi regionali di insediamento e sviluppo che realizzino ricadute positive in termini di produzione, innovazione e occupazione nel territorio regionale. La spesa complessiva è di euro 11 milioni 159 mila e 175 euro.

È stato approvato il trasferimento alla Funivie Monte Bianco SpA, del finanziamento di 700 mila euro per il coordinamento e la realizzazione nel 2024, di interventi volti a monitorare gli effetti derivanti dallo scioglimento del permafrost nei luoghi adiacenti alle strutture del complesso funiviario Skyway.

TURISMO, SPORT E COMMERCIO

È stata approvata la concessione dei contributi a fondo perso, per il 2024, a favore delle cinque associazione dei consumatori e degli utenti, iscritte nell’elenco regionale, per le spese relative alla realizzazione di specifici progetti finalizzati all’informazione e alla formazione del consumatore e dell’utente, al miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi, nonché all’assistenza nelle controversie, e sulle spese relative all’attività di sportello a favore dei consumatori e degli utenti. La spesa complessiva è di circa 60 mila euro.

È stata approvata l’adesione della Regione, per il tramite della Struttura Dipartimento turismo, sport e commercio, in qualità di capofila, al progetto “in3vie – viaggiare inclusivo e vivere emozioni tra Vallese, Valle d’Aosta e Piemonte”, nell'ambito del primo avviso per le proposte progettuali del programma Interreg VI-A Italia-Svizzera.