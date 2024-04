Ai valdostani piace lo SPECIAL20

Un'innovativa iniziativa sta conquistando il cuore dei valdostanii: lo SPECIAL20. Con oltre 4.600 residenti valdostani che hanno già aderito all'iniziativa nei primi tre mesi dal suo lancio, questo titolo di viaggio promosso dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta sta dimostrando di essere più di un semplice pass per gli autobus regionali; è diventato un simbolo di praticità e convenienza per chi vive e si sposta nella regione.

Dal 1° gennaio 2024, lo SPECIAL20 offre la possibilità di viaggiare illimitatamente su tutta la rete regionale di autobus per soli 20 euro al mese, con una durata di 30 giorni dalla prima convalida. Un prezzo imbattibile che ha catturato l'attenzione degli abitanti locali, spingendoli a lasciare l'auto a casa e ad abbracciare il trasporto pubblico come una soluzione comoda, economica e sostenibile.

L'incremento costante del numero di abbonati, passando dai 4.077 del mese di gennaio ai 4.460 di febbraio, per poi raggiungere quota 4.600 a marzo, è un chiaro segnale del successo di questa iniziativa. Sia studenti che lavoratori, oltre alle famiglie in cerca di avventure nei giorni liberi, stanno abbracciando questa opportunità per muoversi in modo agevole e conveniente all'interno della regione.

Secondo l'Assessore ai trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy vice presidente della Regione, lo SPECIAL20 rappresenta un passo avanti nella promozione dell'utilizzo del trasporto pubblico.

"Questo è un evidente segnale del gradimento da parte dei viaggiatori", afferma Bertschy (nella foto in occasione della presentazione del servizio), sottolineando come l'obiettivo principale sia quello di favorire l'utilizzo del trasporto pubblico, sia per ridurre l'inquinamento che per migliorare la qualità della vita dei residenti.

Ma non è solo il prezzo vantaggioso a rendere lo SPECIAL20 così appetibile. Grazie alle funzionalità avanzate dell'APP #vdatransports, gli utenti possono pianificare i propri spostamenti con il travel planner, conoscere in tempo reale gli orari di arrivo dei mezzi alla fermata, individuare le fermate più vicine e i tempi di percorrenza per raggiungere la propria destinazione e i luoghi d'interesse. Un'esperienza di viaggio moderna e personalizzata, al passo con i tempi e le esigenze degli abitanti della Valle d'Aosta.

Per usufruire dello SPECIAL20, basta registrarsi sul sito https://vda-abbonati.sitvallee.it/ o acquistarlo direttamente sull'APP #vdatransports, presso l'Autostazione di Aosta o presso le sedi aziendali di Arriva Italia, Svap e Vita, oltre che presso l'Agenzia Arriva Mont Blanc T.O. di Courmayeur. E per rendere ancora più semplice il processo, l'acquisto e il rinnovo possono essere effettuati direttamente dall'APP, con la possibilità di pagare tramite carta bancaria.

Ma lo SPECIAL20 non è l'unica opzione disponibile. Per chi preferisce un approccio più flessibile, il PMT rimane sempre una valida alternativa, ricaricabile via APP e carta bancaria e utilizzabile a bordo per viaggiare con un titolo di corsa semplice a tariffa scontata.

In un periodo in cui la sostenibilità e l'efficienza dei trasporti diventano sempre più cruciali, lo SPECIAL20 si presenta come un esempio virtuoso di come sia possibile rendere il trasporto pubblico conveniente, accessibile e appetibile per tutti. Con la sua crescente popolarità e le sue funzionalità all'avanguardia, questo titolo di viaggio è destinato a diventare un elemento imprescindibile nella vita quotidiana dei valdostani, contribuendo a plasmare un futuro più verde e connesso per la splendida regione della Valle d'Aosta.