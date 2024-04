Culturatela - “imparare facendo”: tre attività didattiche e laboratori per famiglie e bambini al MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione della Valle d’Aosta

Con l'arrivo della primavera, l'invito della natura diventa irresistibile, soprattutto per i più giovani, desiderosi di avventure all'aria aperta. In un mondo sempre più orientato verso il digitale, dove gli schermi spesso dominano il tempo libero, giocare fuori offre ai bambini un'opportunità preziosa di esplorare con la fantasia, connettersi con l'ambiente e acquisire maggiore consapevolezza di sé. E se questo impulso verso l'esterno si combinasse con l'apprendimento? "Imparare facendo", specialmente riscoprendo la natura e i saperi antichi, si rivela un metodo educativo molto efficace, capace non solo di affinare le competenze di problem-solving, ma anche di arricchire le abilità sociali dei giovani, incentivando la collaborazione e l'ammirazione per la bellezza del mondo naturale.

In questo scenario, i musei giocano un ruolo chiave: diventano ponti viventi tra passato e presente, luoghi magici dove l'apprendimento si trasforma in avventura, e la storia, l'arte e la scienza si intrecciano; alleati indispensabili nel percorso di crescita dei più giovani, dimostrando come l'educazione possa essere al tempo stesso divertente, stimolante e profondamente significativa.

In Italia il numero di musei e istituzioni culturali, comprendendo organizzazioni sia pubbliche che private, ha superato nel 2022 i 4.000[1], mentre il numero totale di visitatori ha raggiunto quasi 108 milioni[2]. Tuttavia, nonostante la crisi da COVID-19 abbia costretto i musei di tutto il mondo a sfruttare al massimo gli strumenti digitali, nel Bel Paese questo gap è ancora molto presente. È vero, circa otto musei su dieci[3] in Italia hanno digitalizzato almeno parte delle loro collezioni, il 12% delle istituzioni fornisce esperienze di realtà virtuale, e i codici QR e i dispositivi beacon sono le tecnologie e gli strumenti digitali più popolari offerti dai musei[4]. Ma, se si considerano i principali canali di prenotazione per la vendita di biglietti dei musei in Italia, gli acquisti effettuati tramite siti web o app rappresentano solo circa un decimo delle vendite totali[5].

A supportare l’accessibilità, la gestione e la valorizzazione dei luoghi di cultura - tra cui anche la Valled’Aosta - c’è Culturatela, CultTech che mette a disposizione di pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali ed enti privati un portale della cultura all-in-one. Attraverso una soluzione SaaS e Marketplace, Culturatela semplifica a 360° l’intera gestione e promozione dei luoghi della cultura italiana: dalla gestione dei ticket online e al botteghino, all’utilizzo dei Big Data per analizzare i flussi turistici, allo sviluppo di strategie di marketing mirate sino ad arrivare alla pianificazione di percorsi interattivi e immersivi grazie all’utilizzo dell’AI. La startup unisce, infatti, in un unico portale l'offerta culturale, permettendo di gestire in autonomia e in modo dinamico le visite e le attività proposte dagli enti del territorio.

In particolare, la collaborazione con il MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione di Fénis si posiziona all'avanguardia nell'ambito culturale valdostano, promuovendo attività didattiche e laboratori artistici che sono molto più di semplici momenti di svago. In questa dimensione, la cultura non è solo contemplazione, ma diventa azione, interazione, espressione di sé e delle proprie abilità. Culturatela non solo facilita l'accesso a queste esperienze culturali, ma contribuisce attivamente a definire un nuovo modo di vivere i musei, che da luoghi statici di conservazione si trasformano in luoghi interattivi, vivaci di creatività e conoscenza, dove ogni visitatore, piccolo o grande che sia, può scoprire il piacere del creare con le proprie mani, imparando e divertendosi.

Ecco le 3 attività disponibili per i mesi di marzo e aprile:

Laboratorio “Gufetti Guardiani del Bosco”

L'attività didattica del MAV si basa sul fare e sull'apprendere attraverso il fare. Nelle attività proposte i più piccoli possono sperimentare la creatività e la manualità artigianale e lavorare come veri artigiani. Un laboratorio per imparare a lavorare la lana e tessere a telaio. Ispirati dalla natura che ci circonda i bambini creano con lana un colorato gufetto, guardiano del bosco. Un modo divertente per esercitare la motricità fine e sperimentare la tecnica della tessitura.

Dove: MAV - Museo dell'Artigianato Valdostano di tradizione, frazione Chez-Sapin 86 - Fénis

Quando: 27 marzo 2024

Link: https://culturatela.com/en/detail/65562b2cdb8e973898de729a

Laboratorio “Tutti nell’orto con Peter Coniglio”

In occasione della Pasqua il MAV propone un laboratorio dedicato alla primavera, tempo di risveglio della natura e di semina degli orti. Nella Falegnameria Didattica del MAV i piccoli artigiani realizzano con il legno il simpatico personaggio di Peter Coniglio da mettere a guardiano della semina.

Dove: MAV - Museo dell'Artigianato Valdostano di tradizione, frazione Chez-Sapin 86 - Fénis

Quando: 30 marzo 2024

Link: https://culturatela.com/en/detail/659e56e7a335921889a4d2f3

Laboratorio “Animaletti Rametti”

Un laboratorio didattico per imparare ad osservare l’ambiente che ci circonda e a semplificarne le forme. Con rametti, cortecce, pigne, lana e altri materiali che la natura ci offre i piccoli artigiani sono invitati a cambiare punto di vista e mettere alla prova la loro manualità e creatività per dare vita a bizzarri animaletti.

Nella Falegnameria Didattica, un vero e proprio laboratorio a misura di bambino con seghe, trapani e martelli, i più piccoli possono sperimentare la manualità artigianale e lavorare come veri artigiani.

Dove: MAV - Museo dell'Artigianato Valdostano di tradizione, frazione Chez-Sapin 86 - Fénis

Quando: 3,10,17,24 aprile 2024

Link: https://culturatela.com/en/detail/65d5cf1c864398d9ece0aabf

Culturatela è una startup CultTech innovativa, fondata nel 2018 ad Avellino da Vincenzo Abbatantuoni, Angelo Paduano e Vincenzo Paduano, che lavora accanto pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali ed enti privati attraverso una soluzione SaaS e Marketplace che semplifica a 360° l’intera gestione e promozione dei luoghi della cultura italiana: dalla gestione dei ticket paperless, all’utilizzo dei Big Data per analizzare i flussi turistici, allo sviluppo di strategie di marketing mirate sino ad arrivare alla pianificazione di percorsi interattivi e immersivi grazie all’utilizzo dell’AI.

Tra le altre strutture supportate da Culturatela ci sono la Pinacoteca Civica di Ancona, il Teatro Sociale, il Museo Valtellinese di Storia e Arte, il Castello delle storie di montagna di Sondrio, il Museo Abbaziale di Montevergine a Mercogliano e a Velletri: l’Area Archeologica SS Stimmate, il Museo civico di geopaleontologia, il Museo civico-archeologico O. Nardini.

https://app.culturatela.it/it/