"Il tedesco dialoga con le altre lingue" un evento che segna la collaborazione tra l'USR Piemonte e la Sovraintendenza agli Studi della Valle d’Aosta, due realtà impegnate nella promozione dell'interculturalità e del dialogo tra le diverse comunità linguistiche presenti sul territorio.

In particolare, saranno presentati tre progetti di straordinaria importanza:

Il primo, intitolato "Cultura Walser e approccio plurilingue al tedesco nella Valle del Lys", esplorerà le radici culturali dei Walser e promuoverà un approccio al tedesco che valorizzi la ricchezza delle lingue e delle tradizioni locali.

Il secondo progetto, "Die Musik-La Musique", nasce da un'idea del Teatro Regio di Torino e metterà in evidenza il potere unificante della musica, che unisce culture diverse, dall'affascinante Berlino alla remota Réunion.

Infine, "#Oekolab#", un'iniziativa volta a promuovere il confronto e la collaborazione tra scuole di diversi Paesi sul tema del fast fashion, invitando a riflettere sulle implicazioni ambientali e sociali dell'industria tessile.

All'evento interverranno illustri rappresentanti delle istituzioni educative e culturali, tra cui Cristina Arfuso e Ornella Musella della Sovraintendenza agli Studi della Valle d’Aosta, Patrizia Donatone, Tiziana Lain e Mara Tirino dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, insieme ai docenti dell’IC Castelnuovo Don Bosco, dell’IIS Santorre di Santarosa e dell’IIS Blaise Pascal.

Questa sarà un'occasione unica per riflettere sulla ricchezza della diversità linguistica e culturale e per esplorare come il dialogo tra il tedesco e altre lingue possa arricchire le nostre comunità e il nostro mondo. Vi invitiamo a partecipare numerosi a questo evento straordinario, che promette di essere non solo un momento di conoscenza e confronto, ma anche di arricchimento personale e culturale.