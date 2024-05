Trentasei giovani musicisti per nove borse di studio

Si sono chiuse ieri - mercoledì 8 maggio - le iscrizioni al primo concorso musicale in memoria di Renato Angelucci. Saranno 36 i giovani che la prossima settimana si esibiranno davanti ai membri della commissione, per contendersi una delle nove borse di studio messe a disposizione da Lions Club Aosta Mont Blanc, che ha fortemente voluto organizzare una iniziativa per ricordare il socio scomparso quasi tre anni fa.

Una bella risposta da parte dei giovani musicisti delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, del Liceo musicale e delle scuole medie a indirizzo musicale e ancora degli allievi delle scuole di musica e dei corsi bandistici, che concorreranno in tre diverse categorie.

I candidati saranno valutati sabato 18 maggio (dalle 9 all’auditorium Renato Callisto Arnod del Conservatoire di Aosta) dalla commissione. Il giorno seguente, domenica 19 maggio, i migliori tre musicisti di ogni categoria saliranno sul palco del teatro Giacosa di Aosta per il concerto finale e la cerimonia di premiazione. Inizio alle ore 17 con l’esibizione, a seguire il ritiro del premio che va da un valore di 500 euro a uno di 150 euro.

Anche in questa occasione l’iniziativa di Lions Club Aosta Mont Blanc ha un risvolto benefico. Oltre a ricordare la figura di Renato Angelucci, amante del rock, verrà organizzata una raccolta fondi a favore dell’Associazione Parkinson Valle d’Aosta.

Il concorso musicale “Renato Angelucci” è stato ideato da Lions Club Aosta Mont Blanc, con la collaborazione dell’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta e il patrocinio del Comune di Aosta.

Debora Celant, presidente Lions Club Aosta Mont Blanc: «Essendo alla prima edizione speravamo in una buona partecipazione, ma non certo così elevata. Siamo dunque molto soddisfatti della risposta e siamo pronti per questo primo concorso che avrà anche un risvolto benefico. Un ringraziamento a tutti gli enti che stanno collaborando con noi».