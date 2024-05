Gli studenti del Liceo E. Bérard presentano il Progetto "Forget-me-not: Non ti scordar di me"

Gli studenti della classe Quinta A Linguistico del Liceo E. Bérard, insieme alle loro insegnanti Sally Larder e Valentina Tenedini, sono orgogliosi di annunciare la realizzazione di un significativo progetto di PCTO/Orientamento intitolato "Forget-me-not: Non ti scordar di me - Storie di guerra delle nostre famiglie".

Il progetto, frutto di mesi di lavoro e ricerca, consiste in due volumi di storie originali, scritte rispettivamente in lingua inglese e italiana. Inoltre, è stato creato un audiolibro in italiano per rendere ancora più accessibile e coinvolgente il materiale prodotto. Questi contenuti saranno presto disponibili sul sito del Liceo E. Bérard, offrendo a tutti la possibilità di esplorare e apprezzare le testimonianze raccolte.

Pur non essendo scrittori professionisti, gli studenti sottolineano che il vero valore del loro lavoro risiede nell'autenticità dei sentimenti e nella profondità della ricerca che hanno condotto. Le storie presentate sono testimonianze genuine e toccanti delle esperienze di guerra vissute dalle famiglie degli studenti, rivelando un lato umano e personale della storia spesso trascurato nei libri di testo.

EVENTO DI PRESENTAZIONE

L'iniziativa sarà presentata in un incontro aperto al pubblico, organizzato dagli studenti stessi. L'evento si terrà il 5 giugno alle ore 18:00 presso la sala conferenze della Bcc, in Via Garibaldi 3, Aosta. Tutti sono invitati a partecipare per ascoltare le storie, incontrare gli autori e condividere un momento di riflessione collettiva sulla memoria storica.

Spiegani gli studenti: "Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme questo importante progetto e per rendere omaggio alle storie delle nostre famiglie che non devono essere dimenticate".