Printemps Théâtral – Cinquième soirée

La 43e édition du Printemps Théâtral, organisée par la Fédération Valdotaine du Théâtre Populaire (FVTP) et soutenue par la Région Autonome Vallée d'Aoste, à côté de la Saison Culturelle 2023-2024, présentera, samedi 11 mai à 21h au Théâtre Splendor, les compagnies: Le Gantaléi de Valgrisenche et Le Béguiò de Valtournenche. La soirée sera animée par des pauses musicales.

Voici les informations supplémentaires:

Le Gantaléi "Lo Cadro" (Il quadro)

Pièce écrite par Margherita Angeli et Laura Gerbelle

Présentateur: Adolfo Usel Musique et vidéo: Bruno Béthaz Lumières: Rudy Viérin

Acteurs: Roberto Barrel, Mario Béthaz, Mauro Béthaz, Angelo Bois, Annalisa Bois, Tiziana Bois, Enrica Bovard et Benoît Gerbelle

Une pièce... deux célibataires avec l'héritage à évaluer... et une fin étonnante! La compagnie Le Gantaléi est née en 2002, mais au Printemps débuta en 2004 avec "T'a su la novéla?". Vingt ans de représentations ce qui nous fait très heureux aussi parce que nous, acteurs d'aujourd'hui sauf Benoît qui nous a rejoint ces dernières années, sommes toujours ceux qui ont fait leurs débuts à l'époque, certainement, maintenant, un peu plus âgés - dit en souriant Roberto Barrel, président depuis le début de Le Gantaléi -. Je me souviens qu'au début, une partie de la scénographie tomba pendant le spectacle, donc depuis nous essayons de créer des décors moins compliqués. Petite histoire de Le Gantaléi En 2002 Margherita Angeli et Laura Gerbelle, travaillant beaucoup avec les enfants de l'école, ont décidé de créer Le Gantaléi, qui, après les premières représentations à Valgrisenche et à Villeneuve, débute au Printemps deux années après. Le Gantaléi, signifie "un que l'on ne mourrait pas" (un éternel enfant) et joue des pièces jamais grossières et volontairement amusantes parce que "pour pleurer on a toujours le temps". Les acteurs sont autodidactes et chacun met son savoir-faire parce que "C'est l'union qui fait le spectacle!" et ne refusent jamais l'occasion de faire la fête! Aucun d'entre eux n'a suivi de cours de théâtre, un atout pour améliorer et pour mieux faire connaître la culture Vagresentse: histoire, traditions, coutumes et son patois.

Le Béguiò "P.É.P. (Pièce en pied)" (Pièce in piedi)

Sketch, tirés de pièces écrites par Paul Vallet, du répertoire historique de Le Béguiò

Musique: Patrick Follin

Acteurs: Irma Barmasse, Luca Barmasse, Cristina Cancellara, Jolaine Hancock, Chantal Pession et Pascale Pession

Une pièce... un pot-pourri d'histoires comiques debout

Suivant l'idée de Diego Pession de dessiner des sketchs de nos vieilles pièces, alors écrites par Paul Vallet - dit Ileana Pession la présidente de Le Béguiò depuis 2017 -, nous serons sur scène dans l'espoir d'amuser le public avec ces morceaux de notre passé théâtral entre indiens, aliens et d'autres surprises. Je tiens à remercier ceux qui, avec volonté et dévouement, ont fait en sorte que "Pièce en pied" restât "en pied" dans ce Printemps Théâtral. Petite histoire de Le Béguiò Le nom de la compagnie de Le Béguiò, née en 1960 d'une collaboration entre deux acteurs des premières années du Charaban (Jacques Pession et Pierino Brunodet), signifie quelqu'un qui se donne des airs, un blagueur, ou alors quelqu'un qui a du génie. Au fil du temps Le Béguiò a introduit quelques nouveautés, dans ses pièces humoristiques et aussi engagées, pour ce qui concerne la musique, les vidéos et les effets sonores. Parfois, elle a accueilli des acteurs qui ne sont pas valdôtains parmi lesquels il y a eu aussi des "étrangers", devenant de cette façon un théâtre traditionnel multiethnique.

Billets

Tous les billets disponibles pour toutes les soirées du Printemps Théâtral seront en vente en ligne avec dernière prévente à minuit la veille du jour de chaque spectacle, sur webtic.it (section Vallée d'Aoste - Saison Culturelle). Les restants billets seront disponibles au guichet du Théâtre Splendor (rue B. Festaz, 82 – 0165235410) à partir de 20h le soir de chaque spectacle. L'entrée coûte 10 euros par personne et 2 euros pour les jeunes âgés de moins de 14 ans (avec document d’identification) et pour tous les membres FVTP. Il y a aussi la possibilité d’acheter un bon, de 30 euros, pour quatre entrées pour trois et de le demander en écrivant à federachonvtp@gmail.com. La place de ceux qui ne se présenteront pas au théâtre entre 21h, sera revendue.