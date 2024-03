Attivo il nuovo portale per la gestione dei permessi Ztl ad Aosta

A partire da martedì 2 aprile il sistema dei permessi di accesso alle ZTL sarà gestito unicamente mediante il nuovo portale online realizzato dalla società In.Va con il concorso della società in house Aps e il contributo di un gruppo di lavoro interno all’Amministrazione comunale. Tramite il nuovo portale sarà possibile richiedere il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni al transito e/o alla sosta in ZTL, per tutte le tipologie di contrassegni, senza doversi recare presso gli uffici ZTL della società Aps.

Presentato in anteprima alla popolazione nello scorso mese di settembre durante la Settimana europea della Mobilità insieme alle rinnovate Norme di gestione, il nuovo sito è accessibile qui

Tutti i possessori di autorizzazioni ZTL hanno già ricevuto comunicazione nelle scorse settimane della novità. Agli utenti basterà registrarsi entro il prossimo 30 giugno sul nuovo portale per poter avere accesso al rinnovo online dei permessi. Per poterlo fare è necessario disporre di Identità digitale (Spid) o di Carta di identità elettronica (Cie). Analoga procedura sarà richiesta a tuti coloro che avranno bisogno di ottenere ex novo autorizzazioni permanenti o temporanee al transito e/o alla sosta nelle ZTL.

Per supportare i cittadini che avessero bisogno di assistenza per la procedura, si ricorda che è disponibile il servizio di facilitatore digitale, prenotabile al numeri del centralino comunale (0165-3001), attraverso il numero delle prenotazioni online (0165-1875002) oppure tramite il servizio prenotazioni online del sito web comunale, direttamente raggiungibile all’indirizzo https://www.comune.aosta.it/servizi/prenotazioni-online

Sul nuovo portale, invece, nell’omonima sezione saranno disponibili dei videotutorial (il primo, introduttivo al servizio, è già fruibile on-line) dedicati alle diverse tipologie di permessi disponibili e alle modalità per richiederne il rinnovo o la prima emissione.

Lo sportello Aps “Sosta e Mobilità” di corso Lancieri 30/F resta comunque aperto al pubblico su appuntamento previa prenotazione da effettuarsi sul sito web www.apsaosta.it oppure tramite telefono al numero 0165-1875008.

Commenta l’assessore alla Mobilità, Loris Sartore: «Esprimo soddisfazione per questa importante innovazione, raggiunta grazie al proficuo lavoro degli uffici comunali, della Polizia Locale e della società Aps che, nel quadro del processo di transizione digitale dei servizi erogati dal Comune di Aosta, contribuirà a migliorare il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini, semplificando le procedure e velocizzando le risposte dell’Ente alle istanze della popolazione».