Giornata autismo in Valle d'Aosta: sensibilizzazione e partecipazione

In Valle d'Aosta, questa giornata assume un significato speciale, con una serie di iniziative che puntano alla sensibilizzazione e alla partecipazione attiva.

Organizzate da Ansga VdA in collaborazione con la Sovrintendenza agli Studi e Sovrintendenza ai Beni culturali della Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Punto Formativo Autismo - Sportello Autismo VdA e i Comuni valdostani, queste iniziative riflettono l'impegno della comunità verso l'inclusione e il supporto alle persone con autismo.

Una delle manifestazioni più visibili è l'illuminazione in blu dei monumenti e degli scorci dei Comuni della Valle d'Aosta, un gesto simbolico ma potente che attira l'attenzione sulla causa e trasmette un messaggio di solidarietà e accettazione.

Ma l'engagement della giornata non si ferma qui. Il 2 aprile, dalle ore 14, al Salone Ducale di Aosta, è prevista una conferenza del Dott. Andrea Tittarelli, Direttore Generale dei Servizi di Angsa Umbria, che condividerà l'esperienza del centro diurno La Semente di Limiti di Spello. Un'occasione preziosa per apprendere e condividere esperienze, con i saluti istituzionali dell'Assessore alla Sanità Carlo Marzi e del sindaco di Fénis Mattia Nicoletta. L'ingresso è libero, promuovendo così l'accessibilità a tutti coloro che desiderano partecipare.

Le iniziative proseguono anche oltre il 2 aprile, con un evento il venerdì successivo. Il 5 aprile, dalle ore 17:30, alla sala civica dell'Area Megalitica di Aosta, è prevista la presentazione del libro "The Star of Destiny 2" dell'autore Davide Ponza. L'evento sarà arricchito da un concerto del Coro Canto Leggero con Sara Varone, diretto da Caroline Voyat, e dall'esibizione al sassofono di Nicolò Ceriolo. Anche in questo caso, l'ingresso è libero, invitando la comunità a partecipare e ad apprezzare l'arte in tutte le sue forme.

In un mondo in cui l'inclusione è una sfida costante, queste iniziative nella Valle d'Aosta sono un segno tangibile di progresso e solidarietà. La Giornata Autismo diventa così un'opportunità per promuovere la comprensione, accogliere la diversità e costruire una società più inclusiva e compassionevole per tutti.