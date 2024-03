Saint Pierre: Mostra Fotografica 'GRIVOLA': l'iconica bellezza montuosa in 12 scatti incantevoli

La mostra fotografica "GRIVOLA" promette di essere un'esperienza affascinante e coinvolgente per gli amanti della fotografia e della bellezza naturale. La Grivola, montagna maestosa e iconica, sarà protagonista di questa esposizione, offrendo agli spettatori uno sguardo unico e suggestivo su questo ambiente montano in diverse situazioni e condizioni.

Le 12 grandi immagini scattate da Enzo Massa Micon promettono di catturare l'essenza e la grandezza della Grivola, mostrandola in tutta la sua maestosità e bellezza. In particolare, l'inclusione dell'immagine selezionata come foto del giorno da APOD, il prestigioso sito della NASA Astronomy Picture of the Day, aggiunge un ulteriore livello di prestigio e interesse alla mostra, sottolineando la qualità e l'impatto delle immagini esposte.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Saint-Pierre e organizzata in collaborazione con i volontari civici, dimostra l'importanza della collaborazione tra enti pubblici e privati nel promuovere e diffondere la cultura e l'arte nella comunità locale.

Con una durata di oltre un mese, la mostra offre ampie opportunità per il pubblico di visitarla e immergersi nelle splendide immagini della Grivola. L'orario di apertura, tutti i pomeriggi tranne il lunedì, dalle 14.30 alle 18.30, permette a un vasto pubblico di partecipare e apprezzare questa esposizione unica nel suo genere.

La mostra "GRIVOLA" si preannuncia come un'occasione imperdibile per ammirare e apprezzare la bellezza della natura attraverso gli occhi di un talentuoso fotografo, offrendo al pubblico un viaggio emozionante e ispiratore nella magnificenza della Grivola.