Rinnovato contratto commercio

Nel contesto delle relazioni industriali, un recente accordo siglato il 22 marzo tra Confcommercio-Imprese per l'Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil ha segnato un passo significativo per il settore del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. Questo contratto, valido fino al 31 marzo 2027, non solo stabilisce linee guida a livello nazionale ma rappresenta anche un punto di riferimento cruciale anche per le imprese e i lavoratori valdostani, coinvolgendo circa 9 mila dipendenti nella regione.

L'accordo prevede diversi punti salienti, tra cui un aumento salariale significativo, con un incremento a regime di 240 euro al quarto livello, integrato da una gratifica straordinaria "Una Tantum" di 350 euro, distribuita in due tranche a luglio 2024 e luglio 2025. Questa iniziativa mira a colmare il divario economico precedente alla negoziazione contrattuale.

Oltre agli aspetti retributivi, il nuovo contratto introduce miglioramenti sostanziali su vari fronti. Tra questi, spiccano l'aggiornamento del sistema di classificazione professionale, l'adeguamento dei contratti a termine alla normativa vigente, e un focus sull'incremento delle condizioni lavorative per coloro che operano in situazioni di flessibilità, incluso un aumento dell'indennità per le clausole di part-time.

Particolare rilevanza è data anche al potenziamento della formazione professionale, vista come un elemento chiave per la competitività aziendale e l'occupabilità dei lavoratori. Allo stesso tempo, l'accordo sottolinea l'impegno per la parità di genere e per contrastare la violenza sulle donne, nonché per investire in servizi di sanità integrativa.

Commentando l'accordo, Graziano Dominidiato, Presidente di Fipe Confcommercio Vda, sottolinea l'importanza di rafforzare le relazioni industriali e garantire la stabilità del settore fino al 2027. L'obiettivo ora è tradurre gli aspetti chiave dell'accordo in azioni concrete sul campo, stimolando innovazione e occupazione e sostenendo l'intera filiera commerciale per il bene dell'economia valdostana.

In seguito al rinnovo contrattuale, l'associazione ha avviato un dialogo con il Presidente ANCL Valle d'Aosta, Fratini Matteo, per discutere la scadenza del contratto collettivo territoriale a dicembre 2024. Questo colloquio ha evidenziato l'importanza di negoziare con le Organizzazioni Sindacali le modalità di stagionalità delegate dalla Contrattazione Nazionale a quella locale, con l'obiettivo di incentivare ulteriormente il mercato del lavoro nella regione.