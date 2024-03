Aosta: Dal 18 marzo via al concorso per la selezione delle opere del progetto “(Coin)cidenze d’artista”

L'arte e la bellezza si insinuano nei luoghi più inaspettati, trasformando lo spazio urbano in un palcoscenico per l'espressione artistica. È proprio questo il cuore del progetto "(Coin)cidenze d'artista", lanciato dall'Amministrazione comunale di Aosta insieme all'associazione Inarttendu, che prende il via il prossimo 18 marzo.

Approvato dalla Giunta nel dicembre scorso, "(Coin)cidenze d'artista" è concepito per rinvigorire l'ambiente urbano attraverso l'arte, unendosi al filone già avviato con interventi di street art nel quartiere Cogne e con i progetti espositivi di "Affiches" e "Tramà". L'obiettivo principale è portare l'arte e la bellezza in luoghi non convenzionali, suscitando un piacere estetico inaspettato negli occhi degli osservatori.

Ma il progetto va oltre la mera estetica: si propone anche di qualificare o riqualificare spazi urbani, contrastando al contempo forme di vandalismo su beni pubblici o privati. La prima edizione di "(Coin)cidenze d'artista" si concentrerà principalmente sulle pensiline degli autobus, trasformandole in supporti per opere artistiche e culminando nella creazione di un'installazione diffusa che coinvolgerà diverse zone di Aosta.

Il concorso è aperto a tutti gli artisti nazionali e internazionali dai 18 anni in su, e le discipline accettate includono pittura, fotografia, arte grafica, illustrazione, mix media e graffiti. Per partecipare, basta iscriversi entro il 15 giugno 2024 inviando un'e-mail a inarttendu@gmail.com con le informazioni richieste dal bando, consultabile sul sito Internet comunale www.comune.aosta.it.

Le opere selezionate saranno stampate su materiale adesivo vinilico e esposte sulle pensiline degli autobus, previamente individuate dal Comune di Aosta insieme alla società APS. Ai vincitori sarà assegnato un compenso di 500 euro per l'opera realizzata, e i loro nomi saranno pubblicati sui siti web del Comune di Aosta e della galleria Inarttendu, oltre che diffusi attraverso i canali social dell'Ente.

Le opere presentate verranno anche raccolte in un catalogo dedicato. La proposta artistica ritenuta più meritevole darà all'artista la possibilità di tenere una mostra personale gratuita presso la galleria Inarttendu di Aosta.

La giuria incaricata di valutare le opere sarà composta dall'assessore alla Cultura, Samuele Tedesco, dal presidente dell'associazione Inarttendu, Luciano Seghesio, dal presidente della società APS, Matteo Fratini, dalla presidente dell'associazione artistica olandese Alina Art Foundation, Sanda Sudor, e da Samuele Briatore, ricercatore all'Università la Sapienza di Roma, Dipartimento SARAS.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il bando o contattare l'associazione culturale Inarttendu ai seguenti recapiti: tel. 0165-45977 / +39-3351213132; e-mail: inarttendu@gmail.com.

L'assessore alla Cultura, Samuele Tedesco, commenta: "Il percorso di costruzione o di ricostruzione di un'identità urbana passa anche attraverso la sintesi di nuovi segni o la ridefinizione di vecchi simboli che connotano il paesaggio delle nostre città. In questo senso le pensiline degli autobus, luoghi di ritrovo e di attesa spesso privi di emozioni e pensieri, si prestano in maniera particolare a diventare isole di espressività che invitano alla riflessione sulla società contemporanea attraverso una fruizione artistica immediata".