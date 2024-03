Spettacolo teatrale "Lasciate ogni menata voi che entrate"

Nell’ambito della Saison Culturelle Spectacle 2023/2024, sabato 23 marzo 2024, alle ore 20.30, al Teatro Splendor di Aosta, è in programma lo spettacolo Lasciate ogni menata voi che entrate di Maurizio Lastrico.

Maurizio Lastrico, un artista che incanta e coinvolge il pubblico con sperimentazioni linguistiche e performative. Un monologo attraverso i linguaggi della vita quotidiana, che attinge dalla varietà di ambienti come i bar, pieni di borbottii e luoghi comuni, gli oratori parrocchiali, i teatri dove rivivono i classici, le aule scolastiche e l'eterna contrapposizione tra campagna e città.

In questo esclusivo monologo, l’artista non mancherà di sfoggiare i suoi celebri endecasillabi "danteschi", che con maestria mescolano registri alti e bassi per narrare, con un'ironia sottile e penetrante, le piccole tragedie quotidiane, la sfortuna sempre in agguato, e quel caos che sembra divertirsi a disfare i rari momenti di pace. Attraverso storie condensate, Lastrico dimostra come la sintesi e l'omissione possano dar vita a un umorismo incisivo, che colpisce e lascia il segno.

Lo spettacolo è l'occasione per apprezzare la versatilità di un artista che, con la sua profonda osservazione della realtà e la capacità di trasformarla in arte, continua a sorprendere e a emozionare.

Le prevendite sono disponibili online sul nuovo sito della Saison Culturelle: saisonculturellevda.it.

Lo spettacolo è incluso nell’abbonamento MIX GIALLO

Biglietti: Platea Intero € 25,00/Ridotto € 20,00 – Galleria Intero € 18,00/Ridotto € 13,00