Esposizione Straordinaria: "La Valle d'Aosta nei Secoli"

L'evento si svolgerà presso la suggestiva saletta della cappella di S. Grato, situata in Via De Tillier ad Aosta, dal 11 marzo al 24 marzo 2024, con orario continuato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18,30.

La mostra sarà un'occasione unica per immergersi nella storia e nella bellezza della Valle d'Aosta attraverso opere d'arte straordinarie provenienti dalla collezione personale della rinomata gallerista Marina Mais. L'inaugurazione ufficiale è prevista per il giorno 11 marzo alle ore 17:00, alla presenza delle autorità locali e del pubblico interessato.

Le opere in esposizione includono stampe, incisioni e dipinti realizzati tra il 1700 e la prima metà del 1900. Tra le perle della mostra, spicca la stampa più antica risalente al 1700, una veduta del Theatrum Sabaudiae incisa e stampata ad Amsterdam. Questa straordinaria selezione di opere offre un viaggio affascinante attraverso i secoli, permettendo ai visitatori di ammirare e comprendere l'evoluzione della Valle d'Aosta nel corso del tempo.

L'Associazione Artisti Valdostani ha voluto offrire ai valdostani e a tutti gli appassionati la possibilità di scoprire o riscoprire antiche e preziose raffigurazioni della regione, offrendo così un'opportunità unica di connettersi con la propria storia e cultura.

Marina Mais, celebre gallerista che ha contribuito in modo significativo alla promozione dell'arte nella regione, ha generosamente collaborato con l'Associazione mettendo a disposizione una ventina di opere della sua collezione personale. La sua partecipazione rappresenta un omaggio alla bellezza e alla ricchezza culturale della Valle d'Aosta.

Questa mostra non è solo un'opportunità per ammirare opere d'arte straordinarie, ma anche un'occasione per riflettere sul passato e sulle nostre radici. Attraverso le antiche stampe, la Valle d'Aosta si presenta come protagonista indiscussa, con la sua bellezza, la sua cultura e la sua storia millenaria.

Si tratta di un'opportunità straordinaria per visitare una esposizione che celebra la ricchezza artistica e storica della nostra amata Valle d'Aosta. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa esperienza unica.