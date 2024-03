Gli Alpini si preparano a riunirsi nell'assemblea della Sezione Valdostana dell'Associazione Nazionale Alpini

Nell'atmosfera montana impregnata di neve fresca e spirito alpino, è stata convocata l'assemblea ordinaria dei Delegati dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) Sezione VdA. L'evento si terrà alle ore 9 di domenica 10 marzo presso il Salone del Municipio di Hone con all'ordine del giorno:



Verifica dei presenti e delle deleghe Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di tre scrutatori Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea del 5 marzo 2023 Relazione morale del Presidente Discussione ed approvazione della relazione morale del Presidente Interventi di: Direttore del Giornale, Protezione Civile, Sport, Fanfara, Coro Relazione finanziaria del Tesoriere (bilancio consuntivo 2023 e preventivo 2024) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti Approvazione del Consuntivo 2023 e preventivo 2024 Quota bollino 2025 Votazioni Presidente, Vicario, Consiglieri in scadenza e Delegati all’Assemblea di Milano

Prima dell'inizio dei lavori assembleari, i nuovi capi gruppo riceveranno il distintivo dell’ANA.

Elezioni in vista:

Tra le importanti decisioni da prendere, spiccano le elezioni per i ruoli chiave all'interno della sezione. Tra i candidati, Carlo Bionaz si presenta per il ruolo di Presidente sezionale, mentre Bruno Pallua è in corsa per il ruolo di Vicario. I nuovi dirigenti sostituiranno con onore coloro che lasciano la loro carica.

Inoltre, sono previste elezioni per vari consiglieri delle diverse comunità, con l'accento sull'importanza del rinnovo e del coinvolgimento dei membri della comunità alpina.

E' importante la partecipazione attiva dei delegati, anche considerando il calo degli iscritti che ha ridotto il numero di delegati a soli sette, compreso il Presidente. Si ricorda a tutti i delegati il loro diritto di voto e la possibilità di rappresentare altri due delegati, secondo il regolamento sezionale.

Chiunque desideri consultare le documentazioni finanziarie può farlo in Segreteria, garantendo così trasparenza e responsabilità nell'amministrazione dei fondi.

Dopo l'assemblea, c'è l'opportunità di condividere un pasto presso il RISTORO SAINT ROCH, continuando così la tradizione di fraternità e amicizia che contraddistingue gli Alpini.

In questo momento di riunione e riflessione, gli Alpini della Sezione Valdostana si preparano a mantenere viva la loro preziosa eredità alpina e a perseguire gli ideali di solidarietà e servizio che li caratterizzano.