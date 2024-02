Marco Chenevier propone ad Arvier “Bach Kids”

L’artista valdostano, che da anni vive a Parigi, sarà ospite del Comune di Arvier, da sempre attento alle possibilità di apertura agli artisti e alla relazione di questi con i propri cittadini, a partire dai più piccoli. L’idea alla base di “Bach Kids” è quella di una residenza artistica e uno spettacolo pensato per i bambini, che vedrà Chenevier in scena insieme alla violoncellista Serena Costenaro. Il progetto, prodotto dalla CIE Les 3 Plumes con il sostegno della Regione Autonoma Valle d’Aosta, sarà possibile anche grazie anche al sostegno e alla cura della Biblioteca di Arvier.

Se questa musica prendesse corpo, come un piccolo animaletto o, a volte, come un drago, sotto la pelle?”.

L’artista valdostano ha scelto di rendere il grande musicista a misura di bambino. Ma perché Bach? “ Il violoncello, la musica barocca, Bach… quanto di meno indicato per i piccoli, si direbbe – spiega Chenevier . Oppure no? Cosa succede se questa musica si potesse

Quando il movimento dell’arco sulle corde del violoncello crea le note che, insieme, diventano musica, il corpo del danzatore prende vita e si muove come se fossero le note a spingerlo e a tirarlo, proprio come se fosse un burattino magico.

In questo concerto per violoncello solo e corpo, i bambini non sono soltanto semplici spettatori: il violoncello di Serena Costenaro ed il corpo di Marco Chenevier raccontano la musica di Bach, creando le coreografie insieme ai bambini. Tutti insieme proveranno ad ascoltare e a guardare con tutto il corpo, lasciando che la musica diventi come un filo magico che fa muovere.