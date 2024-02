Uomo di 79 anni trovato morto vicino ad Aosta: sospetti di omicidio per ferite da arma bianca

Nel pomeriggio di oggi, un tragico evento ha scosso la tranquillità del comune di Verrayes, a circa 15 chilometri da Aosta, con la scoperta del corpo senza vita di Sergio Rossi, 79 anni. La vittima è stata ritrovata dai familiari in un garage, presentando segni di ferite da arma da taglio sul suo corpo. Questo tragico ritrovamento ha innescato l'attivazione delle autorità investigative, con i carabinieri sul posto che non escludono la possibilità che si tratti di un omicidio.

Sergio Rossi è stato individuato senza vita dai suoi familiari, che hanno segnalato di averlo perso di vista per circa un'ora prima della scoperta. Le prime indagini sono state condotte con la presenza del medico legale per un esame preliminare del corpo e del procuratore Giovanni Roteglia. La comunità locale è sconvolta da questo evento e resta in attesa di ulteriori sviluppi da parte delle autorità competenti.

È stata una vicina di casa a fare la scoperta del corpo di Rossi nel garage della sua abitazione di famiglia. Successivamente ha avvisato i familiari, che verranno interrogati insieme ad altre persone dagli inquirenti del Nucleo Investigativo della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent. Le indagini sono sotto la supervisione del comandante Marco Sebastianelli e si protrarranno fino al completamento dei rilievi tecnici.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenute anche la sezione Scientifica dei Carabinieri e il medico legale per eseguire un primo esame sulla salma, che presenta ferite da taglio. Il procuratore di turno, Giovanni Roteglia, è stato informato dell'evento.