Incontro tecnico per proponenti di progetti a valere sul 1° bando per progetti della programmazione 2021-2027

Il prossimo 27 febbraio, si terrà a Milano un incontro tecnico per tutti i soggetti che intendono procedere al deposito di una proposta progettuale a valere sul primo bando per progetti del Programma Interreg Italia-Svizzera, aperto fino al prossimo 15 aprile.

L’incontro è stato pensato per fornire indicazioni operative in merito a elementi fondamentali della procedura di bando. Particolare attenzione sarà data all’illustrazione delle istruzioni per la registrazione e il caricamento dei progetti su “JEMS”, il nuovo sistema di monitoraggio elettronico del Programma.

“Si tratta di una giornata per i tecnici che stanno scrivendo le schede progetto e che caricheranno le proposte sul nuovo sistema informativo, piuttosto che per i rappresentanti di vertice di Enti e istituzioni che sottoscriveranno le proposte” spiega al proposito l’Assessore Luciano Caveri e dunque utile per approfondire le regole del nuovo periodo di programmazione.”

Per partecipare all’incontro, che potrà essere seguito anche da remoto, occorre iscriversi all’evento alla pagina web del Programma e avere a disposizione un computer portatile in quanto sarà prevista un’esercitazione guidata.