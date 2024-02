Aosta: Comune cerca interessati alla gestione del palaindor

Scopo dell'avviso è raccogliere manifestazioni di interesse al fine di individuare gli operatori da consultare per una futura concessione.

Possono partecipare a questa procedura società e associazioni sportive dilettantistiche, federate alle rispettive federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società ad esse affiliate, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e tutti gli enti riconosciuti e affiliati al Coni e alle federazioni sportive nazionali. In aggiunta, potranno partecipare associazioni e società regolarmente costituite il cui statuto contempli obiettivi formativi, ricreativi e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero, dimostrando inoltre capacità operative adeguate alle attività previste.

La gestione dell'impianto avrà una durata iniziale di due anni, a partire dalla data indicativa di sottoscrizione della Convenzione, con possibilità di rinnovo, a discrezione esclusiva dell'Amministrazione, per ulteriori due anni alle stesse condizioni.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 12 di mercoledì 13 marzo 2024, secondo le modalità indicate nell'avviso.

L'oggetto della concessione riguarda principalmente i locali immediatamente disponibili, tra cui la pista di atletica indoor, la palestra di arrampicata, i campi da tennis, l'ex campo da beach volley situato dietro il campo 5 del tennis coperto, con relativi servizi accessori. Inoltre, saranno inclusi anche i locali che diventeranno disponibili in base allo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione in corso per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi.

Dopo la fase di raccolta delle manifestazioni di interesse, sarà redatto un elenco delle associazioni e società che hanno dimostrato interesse e che soddisfano i requisiti richiesti. In caso di multiple manifestazioni di interesse valide, verrà istituita una Commissione giudicatrice che valuterà le proposte progettuali (massimo 85 punti) e le offerte economiche (massimo 15 punti), con un punteggio massimo complessivo di 100.

Per ulteriori dettagli si rimanda all'avviso pubblicato sul sito web comunale o è possibile contattare l'Ufficio Sport telefonicamente al numero 0165-300.507 o via email all'indirizzo sport@comune.aosta.it.

Sul sito Internet comunale www.comune.aosta.it è stato pubblicato un avviso riguardante l'interesse per l'affidamento in concessione del Palaindoor "M. Acerbi", un impianto sportivo senza rilevanza economica