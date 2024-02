Appuntamento con Antonella Ferrari che presenta "Comunque mamma"

prossimo sabato 24 febbraio, alle ore 18, la rinomata attrice, giornalista e scrittrice Antonella Ferrari sarà ospite della libreria Briviodue di Aosta per presentare il suo ultimo libro, "Comunque mamma". L'evento, organizzato in collaborazione con l'AISM sezione provinciale di Aosta, offre un'opportunità unica di incontrare la straordinaria protagonista e conoscere la sua toccante storia di resilienza e speranza.

Antonella Ferrari, da più di vent'anni madrina dell'AISM, è una donna che ha affrontato la vita con coraggio e determinazione nonostante la sua battaglia quotidiana contro la sclerosi multipla. Attraverso il suo libro, ha voluto condividere con il mondo la sua esperienza e il suo viaggio personale, toccando i cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di leggere le sue parole.

"Comunque mamma" non è solo il titolo di un libro, ma il racconto intimo di un sogno negato. Nonostante le difficoltà e le limitazioni imposte dalla malattia, Antonella ha sempre desiderato diventare madre. Tuttavia, le strade tradizionali per realizzare questo sogno sembravano essere sbarrate, con l'accesso alla fecondazione assistita e all'adozione che sembravano impossibili da raggiungere.

Ma Antonella non si è arresa. Con la sua energia positiva e il suo entusiasmo contagioso, ha trovato altre vie per vivere la maternità. Attraverso la sua arte, l'amore per coloro che le sono più vicini e il legame speciale con il suo fedele compagno peloso, Grisù, ha imparato a trovare la gioia e il significato della maternità in modi alternativi e unici.

"Comunque mamma" non è solo la storia di un sogno negato, ma anche di una donna che sta imparando a vivere pienamente nonostante le avversità. È un racconto di forza, resilienza e speranza che ispira tutti coloro che si trovano ad affrontare sfide nella propria vita.

L'ingresso all'evento è libero, ma è gradita la prenotazione per motivi organizzativi. Per prenotare, è possibile contattare il numero 0165235946 o inviare un messaggio tramite WhatsApp al 3466286717. Non perdete l'opportunità di incontrare Antonella Ferrari e lasciarvi ispirare dalla sua straordinaria storia di vita.