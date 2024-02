Di Veronica Giacometti Il 14 febbraio di ogni anno, il Martirologio Romano commemora l'anniversario del martirio di San Valentino di Roma, identificato come patrono degli innamorati e dei matrimoni. Il 14 febbraio di quest'anno è anche il Mercoledì delle Ceneri, il giorno che segna l'inizio della Quaresima. Vale la pena chiedersi allora: come possono le coppie cattoliche celebrare entrambe le date? La risposta viene anche dal programma della festa di San Valentino a Terni. La diocesi di Terni Narni Amelia ogni anno celebra solennemente la festa del santo patrono, Valentino, primo vescovo di Terni e patrono principale della Città e della Diocesi. Quest'anno il patrono degli innamorati sarà semplicemente festeggiato la domenica prima e il giorno prima, ossia l'11 e il 13 febbraio. Le manifestazioni prevedono le celebrazioni del solenne pontificale in Cattedrale a Terni, la festa della Promessa dei fidanzati, la festa delle Nozze d’argento e delle Nozze d’oro nella basilica di San Valentino. Inoltre, concerti, presentazioni di libri, convegni sul tema della vita nascente, degli anziani e dei giovani. Domenica 11 febbraio si è tenuta nella Cattedrale di Terni la festa diocesana di San Valentino e la Giornata del malato, con il solenne pontificale presieduto dal vescovo Francesco Antonio Soddu, concelebrato dai vicari foranei ed episcopali, alla presenza delle autorità civili, delle autorità militari, assessori e consiglieri regionali dell’Umbria, dei sindaci dei Comuni del comprensorio diocesano, dei rappresentanti delle associazioni e movimenti della Diocesi. Sempre il sito ufficiale della Diocesi di Terni riferisce che è stata accesa la lampada votiva e recitato l’atto di affidamento della città al Santo Patrono, "segno di devozione e della disponibilità degli amministratori pubblici ad essere attenti ai bisogni della comunità e a promuovere con onestà e saggezza ciò che giova al bene comune". Il 13 febbraio sarà celebrata la Festa di San Valentino nella basilica del Santo alle ore 17.30 con la solenne messa presieduta da monsignor Francesco Antonio Soddu. Il 14 febbraio quest'anno coincide con il Mercoledì delle Ceneri. Il Mercoledì delle Ceneri è un giorno di digiuno e astinenza per i cattolici, segnando l'inizio dei 40 giorni in cui la Chiesa chiama i fedeli alla conversione e a prepararsi veramente a vivere i misteri della Passione, Morte e Risurrezione di Cristo nella Settimana Santa.

Fra' Edgar Henriquez, seminarista cileno dei Legionari di Cristo, rispondendo ad ACI Prensa commenta come i cattolici possono vivere entrambe le celebrazioni alla luce del mistero dell'Incarnazione del Signore. "L'impegno di una coppia e di un matrimonio è un impegno d'amore, così come Dio ha assunto un impegno anche per noi", ha detto Fra Henriquez all'agenzia ACI Prensa.

Il seminarista cileno ha offerto alle coppie cattoliche 5 consigli per vivere al meglio il 14 febbraio.

Dai importanza alla parola. Per Fr. Henriquez, una delle cose migliori che una coppia cattolica possa fare è mostrare affetto l'uno all'altro attraverso le parole. Non solo una volta all'anno, ma tutti i giorni. Gesù Cristo, che è il Verbo di Dio incarnato, è presente anche nei matrimoni cattolici. "Pregare insieme è il minimo che possiamo fare con la persona con cui siamo impegnati", ha detto. Ha aggiunto che questo 14 febbraio è un'occasione speciale "per offrire una giornata di preghiera per il vostro partner, per il vostro futuro insieme e per tutto ciò che state costruendo".

Presta attenzione ai dettagli. "Gesù è molto attento ai dettagli. Pensa a tutto perché sa che sono i dettagli a fare la differenza", ha detto il seminarista cileno. E ha aggiunto che, per non rompere con lo spirito penitenziale del Mercoledì delle Ceneri, i dettagli possono essere cose semplici e sobrie, ma venendo dal cuore, possono dimostrare perfettamente l'affetto che si ha per l'altra persona: "una lettera, una canzone o qualcosa di molto piccolo".

Trascorri del tempo insieme. A questo punto, fra Henriquez ha indicato che gli sposi e le coppie cattoliche "possono lasciare da parte la logica del mondo", che invita al consumismo e al materialismo il giorno di San Valentino, ed "entrare nella logica di Dio, per offrirsi l'un l'altro la cosa più preziosa che hanno, che è il proprio tempo". Inoltre, ha indicato che questo è ciò che Gesù Cristo ha fatto con i suoi apostoli ed è ciò che la Chiesa chiede anche a noi di fare durante la Quaresima: passare più tempo con Gesù e avvicinarci a Lui, accompagnarlo durante la sua passione, morte e risurrezione. "È una manifestazione d'amore passare del tempo insieme", ha detto.

Proiettarsi nel futuro. Come il Mercoledì delle Ceneri ci invita a prepararci a percorrere i 40 giorni di conversione e penitenza fino al Triduo Sacro, così una coppia cattolica può approfittare di questo giorno per "rinnovare la promessa reciproca che si sono fatte l'un l'altro, per guardare avanti a ciò che verrà e a ciò che costruiranno insieme", ha detto il seminarista dei Legionari di Cristo.

Fare qualcosa insieme per gli altri. Infine, Padre Henríquez ha ricordato che "l'amore è donare" e che non c'è modo migliore per iniziare la Quaresima che con un'opera di carità, soprattutto se fatta in coppia, "come andare a Messa insieme e offrirla a chi ne ha bisogno, pregare il Rosario con una certa intenzione, donare il denaro che avrebbero usato per comprare un regalo e comprare beni di prima necessità per le famiglie bisognose".

Inoltre, ha concluso: di questo 14 febbraio si ricordino anche i sacerdoti, i religiosi e le religiose, che in qualche modo celebrano anche entrambe le giornate, decidendo di donare la propria vita al Signore per amore.