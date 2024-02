Torna l’”ammucchiata” Destra-Autonomisti e PD sull’Ospedale

destra di Zucchi con Lega e Forza Italia, per prendersi la scena della lotta contro la malasanità valdostana, promette fuoco e fiamme sulla mozione discussa in Consiglio regionale per denunciare che l’ampliamento dell’Ospedale (compreso della costruzione del polo materno infantile, della ristrutturazione del Mauriziano e dello spostamento del reparto della Salute mentale) è privo di veri conti previsionali e quindi è un’operazione al buio e illegittima come abbiamo più volte denunciato.

Non regge però al “richiamo della foresta” del Capogruppo dell’UV Marguerettaz del voto segreto e così la mozione incassa 20 voti contro (19 astenuti e uno contrario).

Le consigliere Erika Guichardaz e Minelli si sottraggono a questa pantomima e non partecipano al voto.



È sempre più evidente che l’alternativa alla maggioranza di Testolin non può venire dalla destra e che questo PD, sempre più legato alla poltrona, voterebbe qualsiasi cosa.