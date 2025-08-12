Cortlys e il Lys: tra vecchie battaglie e un futuro ancora incerto

La settimana scorsa, il 6 agosto, si è tenuta la Conferenza dei Servizi convocata per valutare l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto idroelettrico di Cortlys, nel Comune di Gressoney La Trinité. Un progetto in attesa da troppo tempo, che continua a sollevare dubbi e contrasti. Nonostante il prelievo delle acque fosse stato autorizzato già nel 2009, l’impianto non è mai stato costruito.

È proprio su questo primo tratto del torrente Lys, quello che sgorga dal ghiacciaio, che le associazioni ambientaliste puntano il dito: “Il progetto non è in linea con le norme vigenti”, segnalano con forza Legambiente della Valle d’Aosta, il Comitato per la Salvaguardia dell’Alpe Courtlys e Mountain Wilderness Italia, firmatari di un comunicato pubblico diffuso il 12 agosto.

Questa presa di posizione riflette una tensione che si protrae da quasi vent’anni, un vero e proprio braccio di ferro tra sviluppo e tutela dell’ambiente, tra impianti e ghiacciai. “L’Amministrazione regionale si è riservata di decidere nel merito”, si legge nella nota, lasciando così aperta la partita, ma anche la speranza di un esito che rispetti “le regole e il buon senso”.

È evidente come la questione vada ben oltre la semplice costruzione di una centrale. Siamo di fronte a un simbolo della difficoltà di conciliare gli interessi economici con la necessità di proteggere un territorio fragile, unico, e sempre più minacciato dal cambiamento climatico. Da un lato, la necessità di energie rinnovabili; dall’altro, la fragilità del paesaggio alpino e la salvaguardia delle risorse naturali.

Il dibattito sul Cortlys mette in luce anche un tema più ampio: quello della governance ambientale e della capacità delle istituzioni regionali di tutelare un patrimonio prezioso senza rinunciare a uno sviluppo responsabile. In questa vertenza, che dura ormai da due decenni, l’appello delle associazioni è chiaro e diretto: “Confidiamo ancora nel rispetto delle regole e del buon senso”.

La Valle d’Aosta, con i suoi paesaggi straordinari, ha un dovere verso se stessa e verso chi la visita e la abita: quello di non tradire mai l’equilibrio tra uomo e natura. Il progetto di Cortlys rappresenta una prova decisiva, un banco di prova sul quale misurare l’efficacia delle nostre scelte politiche e ambientali.

Se si vuole davvero costruire un futuro sostenibile, occorre fare i conti con questa realtà, evitando compromessi affrettati e privilegiando la trasparenza e il dialogo tra tutti gli attori coinvolti. Solo così potremo evitare che Cortlys diventi un’altra ferita aperta nel cuore delle Alpi valdostane.