Valpelline investe su scuola, sport e decoro urbano

Martedì 12 agosto il Consiglio comunale di Valpelline si è riunito per discutere e approvare una serie di provvedimenti che toccano scuola, manutenzione, sport e sostenibilità. La seduta si è aperta con la lettura e l’approvazione dei verbali del 30 luglio, per poi passare alla quarta variazione al bilancio di previsione 2025/27.

Nelle spese di investimento trovano spazio quattro interventi concreti: più fondi per attrezzature scolastiche su richiesta degli insegnanti (giochi per l’infanzia), incremento delle risorse per il cantiere dietro la chiesa parrocchiale, 60mila euro per l’acquisto di un trattore destinato al secondo cantoniere assunto, utile a migliorare il decoro urbano, e la sostituzione dei serramenti nell’autorimessa comunale.

L’assemblea ha poi designato il rappresentante degli enti locali per il rinnovo del Cda di Inva S.p.A. e approvato l’acquisto di due terreni in frazione Les Prailles, già utilizzati per la pista di fondo ora riconvertita in tracciato per mountain bike. “Un atto dovuto – ha sottolineato il sindaco – per garantire la corretta gestione di questa offerta sportiva e turistica.”

Infine, il Consiglio ha messo mano al Documento unico di programmazione, includendo nel programma triennale delle opere pubbliche un progetto di efficientamento energetico per scuole, mensa e ambulatorio medico. L’iniziativa, dal valore di 365mila euro più Iva, punta a intercettare fondi previsti da un bando nazionale riservato ai Comuni sotto i mille abitanti.