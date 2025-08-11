Disastro Testolin e Uv

L’arrogante decisione di Testolin e dell’Uv di fissare un referendum popolare nella settimana di Ferragosto ha avuto una risposta eloquente da parte degli elettori.

Ha votato solo il 16% degli aventi diritto: un disastro partecipativo che dovrebbe indurre il Presidente della Regione a rassegnare le dimissioni da un ruolo che non è in grado di gestire utilmente. E la vicenda della legge elettorale è emblematica.

La maggioranza UV–PD ha forzato la mano portando all’approvazione del Consiglio una proposta di legge inadeguata e fuori tempo massimo, quando non si sarebbero più potute espletare regolarmente le procedure per il varo di una legge di rango statutario. La maggioranza regionale ha insistito, nonostante i rilievi negativi della Presidenza del Consiglio e, poi, per tentare di salvare capra e cavoli, ha indetto il referendum confermativo nella settimana di Ferragosto.

Il risultato fallimentare è sotto gli occhi di tutti. La democrazia è partecipazione e, se questa viene ostacolata e dissuasa, allora non c’è democrazia.

Testolin e l’Uv hanno ottenuto il SÌ alla loro legge da ben pochi valdostani sui 105.000 aventi diritto al voto: un rifiuto popolare netto e clamoroso!

L’Alleanza Verdi–Sinistra–Rete Civica, unica forza politica che ha condotto una vera campagna per il NO con incontri sul territorio e nonostante l’impossibilità di avere momenti di confronto politico, e nonostante il divieto di affiggere i propri manifesti, prende atto che si sono espressi per il NO una notevole quantità di votanti, anche se non abbiamo ancora il dato definitivo.

La nostra battaglia ora continua: nel programma AVS per le elezioni regionali riproporremo tutti i punti per una vera riforma elettorale di cui abbiamo parlato nelle settimane scorse e che è necessaria più che mai.