Référendum du 10 août : quand le “non” a manqué son rendez-vous avec l’histoire

Au lendemain du référendum de confirmation du 10 août 2025, l’Union Valdôtaine « prend acte d’un taux de participation plus bas que celui des consultations de juin, lesquelles avaient bénéficié d’une visibilité et de ressources incomparablement plus importantes ». Pour le Mouvement, la lecture politique des résultats est claire : « La loi électorale adoptée le 27 février dernier est de qualité : elle garantit la représentation des jeunes et des femmes, et renforce l’esprit d’équipe dans notre Conseil régional. »

La direction de l’Union n’hésite pas à souligner la portée symbolique du vote : « La vitalité de notre territoire s’est exprimée par un “oui” net. Ce “oui” est un message fort : nous voulons une représentation qui n’exclut personne. » Dans cette perspective, le parti exprime « sa reconnaissance envers tous les électeurs qui se sont déplacés, et en particulier envers ceux qui ont confirmé, par leur bulletin, la loi électorale de février ».

Mais la satisfaction ne va pas sans critique : « Nous déplorons, avec regret mais sans surprise, l’incapacité des promoteurs du “non” à se concentrer sur le sujet même du référendum. Ils ont préféré déplacer le débat vers des thèmes qui n’étaient pas à l’ordre du jour, semant ainsi une confusion dommageable dans l’opinion publique. »

Et la conclusion se veut tranchante : « Le “non” a échoué. Nous prenons acte, modérément mais positivement, de l’impossibilité pour ses partisans de bloquer une loi qui donne enfin aux jeunes et aux femmes de réelles chances d’entrer au Conseil régional. La démocratie a tranché, et c’est un signal qu’il faut entendre. »